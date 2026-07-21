O pisică a fost transformată în dealer de droguri într-o închisoare din Rusia

Oficialii Administrației Penitenciarelor din Rusia susțin că animalul a fost eliberat, iar autoritățile au luat toate măsurile pentru a nu-i pune viața în pericol, potrivit Euronews.com.

O situație tot mai des întâlnită

Cazul nu este însă unic la nivelul închisorilor din Rusia. un articol din 2019 publicat de BBC arată că într-o altă închisoare din Rusia, de această dată în zona Tatarsatn, o pisică a fost descoperită în timp ce avea droguri puse în zgardă.

Substanțele interzise ar fi trebuit să ajungă în celulele deținuților, dar vigilența paznicilor a făcut ca animalul să fie prins. Pisica a fost observată pe camerele de supraveghere, iar în momentul în care a fost capturată, în zgarda sa a fost descoperită o substanță de culoare maro.

Ofițerii din cadrul respectivului penitenciar au precizat la momentul respectiv că a fost vorba despre hașiș.

Tot în Rusia, în 2018, un deținut aflat într-o închisoare din Tula a folosit o pisică din curtea unității pentru a transporta droguri în exteriorul spațiului de detenție.