Thuma și-a pus brigada pe Bolojan

„Eu rămân consecvent: Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua. Ilfovul nu cere privilegii. Cere corectitudine, echilibru și respect într-un parteneriat real București-Ilfov. Transportul metropolitan nu e un moft și nici pomană”, a scris Hubert Thuma pe Facebook, în deschiderea postării în care îl atacă pe Ciucu.

În acea postare, Thuma amenința că va sista autorizațiile de construire în Ilfov și că nu va mai primi gunoiul bucureștenilor. Ca reacție, consilierul premierului Bolojan, Vlad Gheorghe, a cerut dispariția județului pe care Thuma îl conduce.

În finalul postării, Gheorghe bătea apropouri referitor la Hubert Thuma, pe care îl descrie indirect drept „un baron local care amenință cu blocarea Bucureștiului”.

„Și, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali care amenință astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului dacă nu li se satisfac pretențiile financiare.”

Acum, Thuma și-a pus brigada de primari să-l susțină. Într-o serie de postări făcute joi pe Facebook, mai mulți primari PNL din Ilfov au postat poze împreună cu „șeful” și au transmis mesaje de susținere. Totodată, edilii au folosit toți hashtagul lui Thuma, #ilfovulsuntsieu.

Primarul din Berceni: Da pentru puci!

George Ene este primarul comunei Berceni și și-a câștigat ultimul mandat cu puțin peste 50% din voturile exprimate. Ene spune că dacă să ceri drepturile oamenilor te face pucist, atunci își asumă această titulatură.

„lfovul nu este o anexă administrativă, ci este un partener al Bucureștiului – pentru cine a uitat!

În ultimele zile, asistăm la tot mai multe încercări de a minimaliza rolul Ilfovului și de a-l așeza într-un plan secund.

Dintr-o comunitate ilfoveană de peste un milion de oameni, majoritatea lucrează în Capitală (și nu numai), contribuind direct la bugetul acesteia și la PIB-ul României.

Ca om politic ales, susțin ca Ilfov să primească respectul cuvenit și dacă să ceri drepturile oamenilor înseamnă puci… atunci da pentru puci!

Sunt solidar cu orice demers care apără drepturile ilfovenilor, iar cei 5% din impozitul pe venit colectat în București către Ilfov îmi par o cerință infimă.

Prin vocea lui Hubert Thuma, nu cere nimeni privilegii, ci corectitudine. Vrem continuitate, colaborare, dezvoltare. Nu blocaje, orgolii, etichete.”

Primarul Jilavei: Sunt de acord cu tot ce zice Thuma

Primarul Jilavei Ilie Elefterie a câștigat la mai puțin de 300 de voturi scaunul de primar al localității, pe doi fiind un candidat PSD. Ilie Elefterie crede că Thuma face dreptate pentru fiecare jilăvean.

„Văd în ultima vreme tot felul de interpretări legate de relația Ilfovului cu Bucureștiul. Și o spun clar, sunt de acord cu fiecare lucru precizat de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma!

❗️Dacă să fii responsabil pentru aproape 1 milion de cetățeni înseamnă sa faci puci, atunci puci să se numească.

❗️Dacă să ceri drepturile unei comunități înseamnă să fii catalogat cu o anume culoare politică, atunci să fie orice culoare posibilă.

Știți de ce? Pentru că votul oamenilor ne obligă să facem asta, și pe mine, ca primar al comunei Jilava, dar și pe președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

👍În fișa postului celor aleși prin votul cetățenilor stă scris negru pe alb, să reprezinte interesele comunităților pe care le reprezintă. Și să facem tot ce ne stă în putință pentru ca fiecare locuitor al Jilavei, al Ilfovului, să beneficieze de dezvoltare, de confort, de bunăstare. Chiar dacă asta este văzut, acum, de alții, ca fiind parte a unei conspirații aiuritoare.

Nu este o conspirație, este doar dreptate pentru fiecare jilăvean, pentru fiecare ilfovean!”

Primarul din Bragardiru: Punct.

Primarul din Bragardiru Gabriel Lupulescu a câștigat la mai puțin de 200 de voturi în fața contracandidatului USR. Lupulescu se arată și el solidar cu Thuma și refuză să lase loc de interpretări.

„Dacă să fii responsabil pentru aproape 1 milion de cetățeni înseamnă sa faci puci, atunci puci să se numească.

Dacă să ceri drepturile unei comunități înseamnă să fii catalogat cu o anume culoare politică, atunci să fie orice culoare posibilă.

Știți de ce? Pentru că votul oamenilor mă obligă să fac asta.

În fișa postului celor aleși prin votul cetățenilor stă scris…să reprezinte comunitățile.

Punct.”

Primarul din Dragomirești-Vale: Așa cum Thuma ne-a fost alături, sunt și eu dator să-i fiu

Primarul din Dragomirești-Vale Gheorghe Socol a fost singurul candidat în comuna pe care o conduce în 2024. Edilul declară că Thuma i-a ajutat mereu pe aleșii din județ, motiv pentru care se solidarizează cu acesta.

„Am să intru direct în subiect. Fără artificii, fără ocolișuri.

Există un conflict între Ilfov și Capitală. Din păcate, este și un conflict politic între liberali. Dar pentru mine, ca primar, Ilfov nu este o simplă jurisdicție administrativă și nici o simplă tabără politică.

Ilfov, prin CJ Ilfov și ajutorul nemijlocit al dlui Thuma Hubert, a reprezentat tot timpul ancora noastră, a întregii comunități. Și, când vorbim de comunitate, avem întâi comunitatea noastră din Dragomirești-Vale, dar și comunitatea lărgită a ilfovenilor.

Inutil să precizez rolul uriaș pe care îl deține Ilfov în dezvoltarea întregii Românii, nu doar a zonei București-Ilfov. Îl cunoașteți cu toții. La fel cum cunoașteți și sacrificiile pe care noi le facem în cadrul acestui parteneriat.

Traficul și poluarea este a noastră, cea mai mare parte din banii din impozite și taxe…sunt ai lor. Ai Capitalei.

Nu pot decât să apreciez determinarea cu care președintele CJ Ilfov, Thuma Hubert, a ales să lupte pentru noi toți. Am observat că acuzațiile de puci – sau mai știu eu ce alte cuvinte sunt folosite în războiul politic – sunt aruncate cu ușurință la adresa lui Thuma Hubert.

Îi transmit pe această cale și îl voi anunța și personal că, dacă el este pucist, atunci și eu sunt pucist alături de el. Așa cum el ne-a fost alături și ne ajută de atâta timp cu proiectele noastre, am datoria morală față de voi, în primul rând, să îi fiu alături.

Pentru că, fără să fiu înțeles greșit de domnia sa, nici chiar dânsul nu are prioritate în fața cetățenilor pe care îi reprezint. Însă, așa cum ușa lui a fost tot timpul deschisă pentru noi, așa și eu îl voi susține în demersurile sale de protejare a Ilfovului. Și, implicit, a noastră.”