Rivalul lui Bolojan din PNL, atac la primarul Ciucu: Nu pot să tac

„Eu rămân consecvent: Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua. Ilfovul nu cere privilegii. Cere corectitudine, echilibru și respect într-un parteneriat real București-Ilfov. Transportul metropolitan nu e un moft și nici pomană”, a scris Hubert Thuma pe Facebook, în deschiderea postării în care îl atacă pe Ciucu.

Thuma este văzut drept liderul taberei anti-Bolojan din interiorul Partidului Național Liberal. Ciprian Ciucu este apropiat de premierul Bolojan și este liderul filialei din Capitală a PNL.

Thuma: Nicușor Dan a înțeles, Ciucu se face că nu

Președintele CJ Ilfov este revoltat de o declarație a lui Ciucu, în care primarul General se plângea că județul care înconjoară Bucureștiul primește bani de la Capitală pentru transportul metropolitan. Thuma îl apără pe președintele Dan în postare, pe care îl compară cu primarul nou-ales Ciprian Ciucu.

„Transportul metropolitan este o necesitate pentru București și Ilfov, construită pe o viziune de dezvoltare comună a zonei București-Ilfov. Spre deosebire de președintele Nicușor Dan, actualul primar general se preface că nu înțelege ce se întâmplă în teren. Fără soluții metropolitane, Bucureștiul se blochează, iar Ilfovul plătește costul real al extinderii Capitalei.

De aceea, Consiliul Județean Ilfov a trimis o adresă către autoritățile competente – Ministerul Finanțelor, Guvernul României și Primăria Generală a Capitalei – prin care cerem un lucru legitim și de bun-simț: 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului București să fie repartizat județului Ilfov.

Argumentele sunt puternice și simplu de înțeles de orice om de bună credință. În acte, în Ilfov, suntem 540.000. În realitate, depășim un milion de locuitori. Oameni care au nevoie de drumuri, școli, spitale, apă și canal, transport public și servicii sociale. Și mai e un adevăr pe care nu-l putem cosmetiza: Multe companii operează efectiv în Ilfov, dar au sediile în București, iar banii se contabilizează acolo”, a scris Thuma.

„Ilfovul depozitează gunoiul Bucureștiului”

Președintele CJ Ilfov argumentează faptul că locuitorii județului pe care îl administrează contribuie masiv la economia Capitalei. Totodată, el aduce în discuție și depozitarea deșeurilor din București, care se întâmplă pe teritoriul județului Ilfov.

„Iată ce ne spun cifrele, fără emoție și fără propagandă:

1. Aproape 130.000 de ilfoveni (care locuiesc oficial aici) plătesc impozit pe venit în București. Vorbim de 1,2 miliarde lei. Dacă ne raportăm la numărul real de locuitori, suma este, realist, mult mai mare, apropiindu-se de 3 miliarde lei.

2. Marii contribuabili din Ilfov au plătit TVA de peste 1,3 miliarde de euro (aproape 7 miliarde lei) către bugetul de stat, din care la Consiliul Județean Ilfov s-au întors 900.000 de euro.

3. Și, poate cel mai greu subiect: în Ilfov se vor depozita anul acesta aproximativ 1 milion de tone de deșeuri din București. Acesta nu e „parteneriat”, e o presiune enormă pe comunitățile noastre, pe infrastructură și pe sănătatea oamenilor.”

Thuma: Iau în calcul sistarea autorizaților de construire în Ilfov

Thuma îl amenință pe Ciucu. Președintele CJ Ilfov ia în calcul să nu mai dea autorizații de construire în județul Ilfov.

„Și mai spun ceva, foarte direct, dacă administrația actuală a Bucureștiului continuă să trateze Ilfovul ca pe o zonă „bună doar să preia problemele” – gunoi, trafic, presiune urbană – atunci Ilfovul va fi obligat să ia măsuri ferme pentru a-și proteja comunitățile. După episodul gunoaielor, iau în calcul inclusiv măsura de a sista eliberarea autorizațiilor de construire în Ilfov, până când relația București-Ilfov se așază corect financiar și administrativ.

Știu foarte bine ce ar însemna asta: presiune uriașă pe piața locuințelor, pe dezvoltarea economică, pe infrastructura de servicii și pe mobilitatea oamenilor. Bucureștiul ar resimți imediat efectele pentru că Ilfovul a devenit supapa de dezvoltare a Capitalei: locuire, logistică, depozite, servicii, forță de muncă. Dacă această supapă se închide, blocajele se mută înapoi în București. Ceea ce se traduce prin mai multă aglomerație, prețuri și mai mari, investiții încetinite, trafic și mai sufocant. Asta demonstrează, încă o dată, că București și Ilfov trebuie administrate cu cap, împreună, nu în contre.”

Hubert Thuma spune că liberalii au ajuns la dispute pe care el le regretă. Ulterior, rivalul lui Bolojan îi transmite un mesaj direct și premierului, cu care se duelează intern. Thuma l-a acuzat pe Bolojan că și-a încălcat o promisiune.

Thuma: Bolojan a mințit

„Nu aș fi ieșit public cu această poziționare dacă nu vedeam încercarea de a transforma Ilfovul în vinovat de serviciu,inclusiv pe tema STB. Să sugerezi că transportul public către Ilfov e „cauza pierderilor” și să ignori faptul că zona metropolitană funcționează ca un singur organism e o cale sigură spre blocaj, nu spre soluții.

Și mai spun ceva, cu toată responsabilitatea: În loc să facem administrație, am ajuns la dispute pe care nu mi le doream. Avem premier, primar general și președinte CJ Ilfov din PNL – partidul care a avut sloganul „Modernizăm România”. Ar trebui să modernizăm, nu să ne acuzăm.

I-am spus premierului Ilie Bolojan clar: Lupt pentru Ilfov și e perfect legitim ca județul nostru să primească o cotă din IVG-ul încasat la București, pentru că Ilfovul susține zilnic Capitala prin oameni, economie și infrastructură. Domnia sa a promis o discuție aplicată, cu mine și cu primarul general al Capitalei. Din păcate, această discuție nu a mai avut loc”, a scris Thuma.