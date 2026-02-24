Vlad Gheorghe vrea să desființeze județul Ilfov, fieful rivalului lui Bolojan

„Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui #UnSingurBucuresti, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan”, îi răspunde Vlad Gheorghe într-o postare pe Facebook lui Hubert Thuma.

Gheorghe și-a depus candidatura pentru fotoliul de edil al Primăriei Capitalei la ultimele alegeri, dar s-a retras în timpul campaniei în favoarea câștigătorului Ciucu. Fostul eurodeputat îi dă dreptate lui Thuma când vine vorba de autorizațiile de construire.

„Este bună și propunerea Consiliului Județean de a nu se mai emite autorizații de construire în Ilfov. Problema nu e că se opresc autorizațiile, ci că ele sunt emise astăzi haotic, fără coordonare reală și cu mari interese imobiliare. Soluția este un sistem electronic centralizat de autorizare pentru tot Bucureștiul metropolitan, cu reguli unice, coordonare și mai ales transparență.

Un referendum pe aceste teme – unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire – ar fi extrem de util.”

Vlad Gheorghe: Ar dispărea o parte dintre baronii locali

Vlad Gheorghe argumentează desființarea Consiliului Județean Ilfov și dintr-o perspectivă austeră. Consilierul lui Bolojan amintește de banii care ar fi salvați în cazul dispariției unui județ.

„Desființarea Consiliului Județean Ilfov ar aduce economii semnificative. Banii economisiți pot merge direct către asfaltarea străzilor și deszăpezirea lor, astfel încât să nu mai existe străzi ca cea din imagine. Extinderea Bucureștiului ar desființa și multe organisme inutile care există azi ca asocieri între București și Ilfov, fiecare cu bugetul și birocrația sa proprie.”

În finalul postării, Gheorghe bate apropouri referitor la Hubert Thuma, pe care îl descrie indirect drept „un baron local care amenință cu blocarea Bucureștiului”.

„Și, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali care amenință astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului dacă nu li se satisfac pretențiile financiare.”

Președintele Consiliului Județean Ilfov Hubert Thuma a lansat un atac la adresa primarul Capitalei Ciprian Ciucu. Președintele Consiliului Județean este revoltat de declarațiile primarului Ciucu referitoare la ajutorul pe care Bucureștiul l-ar acorda Ilfovului. Thuma îl compară pe Ciucu cu fostul primar al Bucureștiului, actual președinte, Nicușor Dan.

Thuma l-a amenințat pe Ciucu. Președintele CJ Ilfov ia în calcul să nu mai dea autorizații de construire în județul Ilfov.

„Și mai spun ceva, foarte direct, dacă administrația actuală a Bucureștiului continuă să trateze Ilfovul ca pe o zonă „bună doar să preia problemele” – gunoi, trafic, presiune urbană – atunci Ilfovul va fi obligat să ia măsuri ferme pentru a-și proteja comunitățile. După episodul gunoaielor, iau în calcul inclusiv măsura de a sista eliberarea autorizațiilor de construire în Ilfov, până când relația București-Ilfov se așază corect financiar și administrativ.

Știu foarte bine ce ar însemna asta: presiune uriașă pe piața locuințelor, pe dezvoltarea economică, pe infrastructura de servicii și pe mobilitatea oamenilor. Bucureștiul ar resimți imediat efectele pentru că Ilfovul a devenit supapa de dezvoltare a Capitalei: locuire, logistică, depozite, servicii, forță de muncă. Dacă această supapă se închide, blocajele se mută înapoi în București. Ceea ce se traduce prin mai multă aglomerație, prețuri și mai mari, investiții încetinite, trafic și mai sufocant. Asta demonstrează, încă o dată, că București și Ilfov trebuie administrate cu cap, împreună, nu în contre.”

Thuma: Bolojan a mințit

Hubert Thuma spune că liberalii au ajuns la dispute pe care el le regretă. Ulterior, rivalul lui Bolojan îi transmite un mesaj direct și premierului, cu care se duelează intern. Thuma l-a acuzat pe Bolojan că și-a încălcat o promisiune.

„Nu aș fi ieșit public cu această poziționare dacă nu vedeam încercarea de a transforma Ilfovul în vinovat de serviciu,inclusiv pe tema STB. Să sugerezi că transportul public către Ilfov e „cauza pierderilor” și să ignori faptul că zona metropolitană funcționează ca un singur organism e o cale sigură spre blocaj, nu spre soluții.