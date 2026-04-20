VIDEO Ce spun membrii PSD înainte de „momentul adevărului”: Vorba lui ăsta… „Altă întrebare”

Senatorul PSD Marius Humelnicu a vorbit pentru Cotidianul despre cum va vota în referendumul intern în care PSD decide dacă-l mai susține pe Bolojan.

„Vom vota, din punctul meu de vedere, pentru a rămâne la guvernare, dar sub o altă formă. Astfel încât toate măsurile pe care PSD le susține pentru români cu siguranță să fie puse în aplicare. În principal, să plece domnul Ilie Bolojan, dacă nu înțelege că importante sunt România și românii.”

Senatorul îi reproșează lui Bolojan lipsa de comunicare, dar și prioritizarea în actul guvernamental.

„Pune mai presus de tot cifrele. Nu oamenii.”

„Nu se mai poate continua în ritmul acesta”

Senatorul e de părere că PSD trebuia să plece din guvern mai repede, când au fost luate decizii cu care nu au fost de acord.

„Știți foarte bine că noi am avut alte inițiative legate de, dau un exemplu, indexarea pensiilor, am vrut la 5.000 de lei, nu 3.000. Atunci ar fi trebuit să ieșim de la guvernare. Și să spunem românilor că noi nu suntem datori. După, pentru stabilitate, am spus „da, rămânem la guvernare”. Atunci când norma didactică a profesorilor s-a mărit, am spus că nu e normal. Când nu s-au dat bani pentru studenți și am tăiat bursele am spus același lucru. PSD-ul a spus că nu e normal.

Poate ar fi trebuit atunci să ieșim. Dar pentru stabilitate am rămas la guvernare. Atunci când vedem că domnul Bolojan vrea să vândă companiile de stat profitabile și tot ce înseamnă active, în criză, pentru că orice manual economic primară spune că în criză nu vinzi active…”

Concluzia senatorului este că România are nevoie de o schimbare.

„Trebuie să spunem noi, PSD, cel mai mare partid din România, că nu se mai poate continua în ritmul acesta.”

„Pentru că este Ilie Sărăcie”

Un membru PSD s-a folosit de o poreclă pe care o are prim-ministrul pentru a-și justifica opțiunea.

„Pentru că este Ilie Sărăcie. Nu a făcut altceva decât să mărească taxele și impozitele. Uitați-vă la români cât au sărăcit! Uitați-vă cât a scăzut consumul!”

Delegatul admite însă că PSD nu este nevinovat în această ecuație.

„Bine, și noi avem partea noastră de vină. Am fost la guvernare când s-au adoptat aceste hotărâri. Nu e bine deloc.”

„Altă întrebare”

Întrebat de ce Bolojan trebuie să deconteze decizii luate la comun, delegatul admite că probabil și PSD va plăti pentru greșelile din această guvernare.

„Probabil vom deconta cu toții. Va veni un moment. Bine, alegerile sunt… abia a trecut un an de la alegeri, mai avem destul timp. Vorba lui ăsta… <<Altă întrebare!>> (n.r. râde)”

„Bolojan ne-a ascultat până a simțit că e șef”

O altă delegată de la ședința social-democraților s-a pronunțat la fel de vehement referitor la premierul Bolojan.

„Domnul Bolojan ar trebui să plece pentru că este un premier care nu ascultă nici de glasul poporului, nici, cu atât mai puțin, de glasul celor care compun alianța care l-au susținut până acum în funcția de premier.”

Membra PSD susține că premierul a luat și decizii pe care social-democrații nu le-au aprobat.

„Nu toate. Au fost o serie de măsuri care au fost luate împreună la început, până când dânsul a simțit că este șef și capătă puteri depline, astfel încât să nu mai țină cont de susținătorii lui, mai ales cei din PSD.

Dar multe dintre măsuri nu au fost luate sau propunerile care au fost făcute de PSD în ceea ce privește persoanele cu probleme speciale, facilitarea anumitor sume de bani pentru un minim garantat de viață, asta cred că a fost cea care a pus capacul la pahar pentru PSD. Pe de o parte.

Și pe de altă parte, în plină criză economică, nu a fost de acord să susțină agricultura și agricultorii din România, ca să producem în România cel puțin ce este necesar pentru noi la momentul actual.”

Premierul ideal pentru PSD

Delegata a fost întrebată și cum ar trebui să arate un premier cu care PSD să colaboreze bine.

„Viitorul premier ar trebui să țină de cuvânt și de promisiuni ca membru al unei alianțe, în care să înțeleagă că nu el singur poate să decidă.

De aceea este o alianță. Este normal să se confrunte cu toți cei care compun această alianță, pe de o parte. Pe de altă parte, ar trebui să se gândească la faptul că guvernează în numele unui popor și în numele unui partid și, cu atât mai puțin, nu în nume personal.

Ceea ce cred că ar trebui să facă este să se mai gândească, să vadă dacă este în stare să analizeze unde a greșit și unde nu a greșit, ceea ce mă îndoiesc. Nu cred că va face acest proces de conștiință.”