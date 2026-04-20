LIVE TEXT Culise din ședința PNL. Susținere totală pentru Bolojan. Și Thuma e alături de premier

Hubert Thuma a anunțat susținerea totală pentru Ilie Bolojan prim-ministru în continuare, în ședința PNL. „Toți cei care au vorbit până acum, toți îl susțin pe Bolojan fără niciun fel de rezerve”, spun surse din ședința PNL.

Discursul premierului Bolojan în ședința PNL

„În primele luni, coaliția a funcționat acceptabil. Am avut niște termene foarte strânse, în raport cu CE, legat de prelungirea sau blocarea finanțării pe fonduri europene. Noi a trebuit să facem lucruri într-o logică inversă. În loc să reducem cheltuieli de la stat, am fost puși în situația să începem invers. Lucru care a fost discutat în coaliții, în ședințe, acceptat de toată lumea.

Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor, s-a creat treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate. Acest lucru s-a accelerat puternic spre final de an. Au apărut discuțiile. Cred că PSD a încercat să își recupereze electoratul. Se pare că nu a reușit. Pare că din toate sondajele pe care le avem, PSD e sub 20%.

Bolojan: „A fost un plan prin care PSD a încercat să fugă de răspundere”

Pare că această strategie nu a dat roade. În tot acest timp, v-am rugat să nu dăm replici, ce ați făcut cei mai mulți și vă mulțumesc. A fost un plan prin care PSD a încercat să fugă de răspundere. Erau frecvent situații în care la coaliție decideam de comun acord, fără scandal, dar tot ce pleca pe surse era total diferit.

Am zis: Hai să ne facem că nu vedem, e important să adoptăm proiectele pentru că nu poți corecta un deficit decât cu două măsuri: creșteri venituri, scăderi cheltuieli.

„PSD a avut un comportament de amânare, obstrucționare a lucrurilor care nu sunau bine”

Au avut un comportament de amânare, obstrucționare a lucrurilor care nu sunau bine. Discuțiile pe reforma administrației au început în toamna anului trecut, s-au propus soluții peste soluții, au apărut probleme. În loc să adoptăm proiectul atunci, l-am adoptat prin februarie, înainte de buget, ca să aibă ceva efecte. Nu a fost foarte comod să împingi aceste lucruri, dar toate deciziile luate, inclusiv creștere TVA, au fost luate de comun acord, după discuții în coaliție.

Această strategie de a declara în aceste zile, așa cum vedeți, că cineva a decis unilateral, iar PSD nu a participat la decizii, e mincinoasă, nu are legătură cu realitatea, dar se promovează accelerat.

Se pune întrebarea cum s-a ajuns la această decizie a PSD. O cauză este că au existat îngrijorări. Era inevitabil ca, adoptând astfel de decizii, să nu apară costuri.

„PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat”

A doua perspectivă e legată de proiecțiile politice, calcule politice din interior care au legătură cu 2028. Primul test: alegerile locale. PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat, astfel încât să formeze masă critică parlamentară de 40%, având posibilitatea să facă guverne și să acționeze politic. Era evident că cel puțin o astfel de poziție era una care pentru mine, cel puțin, ca președinte al partidului, e inacceptabilă. Ne taie orice fel de capacitate de a rămâne reprezentativi în 2028 și de a mai aduna voturi de la cetățeni care să vadă în noi o speranță de modernizare. În această perioadă de colaborare, unele decizii le-am luat de comun acord ușor, altele destul de greu.

În această perioadă, am fost în situația în care anumite decizii care au fost luate la nivel guvernamental au fost de natură a nu da satisfacție unui partid sau altuia. Am acționat ca un premier al României, al coaliției, nu al unui partid. Asta a însemnat să nu dau satisfacție. Altfel, coaliția ar fi ajuns la disoluție și tensiuni mai repede.”

„Bolojan nu s-a văicărit că nu a putut face ceva din cauza PSD”

Un alt liberal a descris atmosfera.

„Ne-a explicat contextul, cum s-a ajuns în această situație și cum au decurs discuțiile în coaliție de la facere încoace. Niciun moment nu s-a văicărit că nu a putut face ceva din cauza PSD. A zis în schimb că multe lucruri au fost amânate din cauza blocajelor și amânărilor PSD. Și ne-a zis că el, cât e președinte PNL, nu acceptă sub nici o formă să fim anexa PSD.”

Premierul face declarații la ora 20.

PSD a votat pentru debarcarea lui Bolojan

5.000 de social-democrații au intrat într-o ședință în care au decis retragerea sprijinului pentru prim-ministrul Bolojan. 97,7% dintre social-democrați au votat DA și 2,3% NU pentru debarcarea premierului Ilie Bolojan.

În Piața Victoriei, câteva sute de susținători ai actualului guvern s-au adunat, în ciuda unui start timid al mitingului pro-Bolojan. De la ora 20, atât premierul Ilie Bolojan, cât și liderul USR Dominic Fritz ar trebui să iasă la declarații.

PNL și USR se anunțau pro-Bolojan

În momentul în care PSD a anunțat votul intern, PNL și USR au venit cu răspunsuri tăioase la adresa social-democraților.

Ambele formațiuni politice au stabilit în forurile interne că vor spune pas unei guvernări cu PSD, dacă social-democrații vor genera o criză politică.

„PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”, a transmis PNL.

„Cerem PSD să nu vulnerabilizeze România, într-un moment în care țara are nevoie de stabilitate și predictibilitate, prin susținerea unei moțiuni de cenzură. Dacă PSD alege să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR și să provoace instabilitate politică și economică, USR nu va mai susține o refacere a unei majorități alături de PSD”, a stabilit și USR, în aceeași zi.

Nicușor Dan: Nu e vorba despre încrederea mea în Bolojan

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de Marian Ceaușescu, luni, dacă are încredere în Ilie Bolojan.

„Nu este vorba dacă am eu încredere sau nu; chestiunea este dacă mai poate să strângă o majoritate.”

În ziua in care liderii PSD organizează referendumul care vizează retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan susține: „Nu cred că suntem foarte aproape de o moțiune de cenzură“.

„Legat de dl Bolojan, e o tensiune socială. Eu încerc să păstrez rolul de mediator, astfel încât să mă pot adresa tuturor părților din societate.”

„Cel mai probabil, o să avem o criză politică. Vom face consultări, o dată, de două. De trei ori“.

UDMR și-a descris planul

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a discutat despre turbulențele din Coaliție și despre poziția reprezentanților maghiarilor din România în conflictul dintre PSD și Bolojan. Acesta consideră că retragerea sprijinului lui Bolojan coincide cu ruperea Coaliției.

„Este o situație extrem de dificilă. Chiar săptămâna trecută am avut o ședință în care am decis următoarele: nu ne retragem miniștrii din guvern și nu vom vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului. De asemenea, considerăm că, dacă colegii de la Partidul Social Democrat își retrag miniștrii din acest guvern, înseamnă că acest protocol al coaliției, nu mai există. În aceste condiții, cred că trebuie să reluăm toate discuțiile de la zero.”

Totuși, liderul UDMR consideră că un nou Executiv ar trebui format folosind aceeași majoritate parlamentară.

„Am mai spus-o de multe ori: un guvern minoritar, când trebuie să iei decizii foarte importante și de multe ori nepopulare, nu cred că ar funcționa, pentru că oricând se poate depune o moțiune de cenzură și nu ai majoritate în Parlament, deci poate pica un guvern minoritar. În aceste condiții, logic și rațional ar fi, în ciuda tensiunilor care există, să continuăm în aceeași formulă, cu aceeași majoritate parlamentară, pentru că în actuala aritmetică parlamentară nu prea există altă soluție.”

Csoma Botond a fost întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să facă un pas în spate.

„E greu de spus, nu aș dori să mă pronunț asupra acestui aspect. Cert este că noi nu ne retragem miniștrii și nu votăm o moțiune de cenzură. Aici există un conflict între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Trebuie ajuns la un compromis. Eu nu știu în acest moment să vă spun care ar fi soluția.”

Liderul UDMR a precizat că îl susțin pe Bolojan, dar că retragerea PSD aduce obligația unor negocieri pentru a găsi o formulă de guvernare.

„Noi, în actuala formulă, sigur, îl susținem pe domnul Bolojan, dar dacă, reiterez, dacă Partidul Social Democrat își retrage miniștrii, trebuie să reluăm discuțiile de la zero și atunci nu ne mai putem lega de o singură persoană.”

Lider UDMR: Nu vreau să stabilesc vinovați

Csoma Botond a fost întrebat dacă PSD este vinovat pentru această criză politică iminentă.

„Nu știu, nu vreau să numesc niciun vinovat, dar vă spun ce sentimente am avut după adoptarea bugetului. Știți că a fost un conflict și atunci, când am adoptat bugetul, Partidul Social Democrat solicitase un miliard de lei pentru anumite cheltuieli bugetare. Inițial, domnul prim-ministru nu a fost de acord, dar ulterior s-a ajuns totuși la un compromis.

Eu atunci m-am gândit că, dacă am fost în stare să ajungem la acest compromis, această coaliție va continua în această formulă. Se pare că m-am înșelat amarnic, n-a fost să fie așa.”

Liderul UDMR e de părere că guvernarea a mers într-o direcție bună.

„Nu cred că este o afirmație tranșantă, adevărată sau falsă. PSD a fost la guvernare, iar toate deciziile au fost luate prin consens. Au existat și nemulțumiri, dar s-au luat măsuri pentru reducerea deficitului bugetar.

Cred însă că, pe lângă aceste măsuri, era nevoie și de măsuri de relansare economică, mai ales în contextul în care consumul a scăzut și există riscul intrării economiei într-o recesiune. În acest sens, cred că și Partidul Social Democrat a avut o oarecare dreptate.

Per ansamblu, însă, cred că guvernarea, deși lentă, din cauza numeroaselor certuri, a mers totuși într-o direcție bună. Aceasta este părerea mea.”