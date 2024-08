România, locul 23 la JO de la Paris, cu nouă medalii, cel mai bine din 2008 încoace!

Cu participarea din concursul de maraton s-a încheiat prezența delegației române la cea de-a 33-a ediție a JO de vară, de la Paris. A fost un parcurs luat la general mult mai bun decât în urmă cu patru ani, colecția de medalii numărând nouă, dintre care trei de aur, patru de argint și două de bronz, aici ultima venind ca urmare a deciziei TAS pusă în practică de CIO și de Federația Internațională de gimnastică în cazul revizuirii situației Anei Maria Bărbosu.

Aceasta și-a recuperat bronzul pe care îl deținuse în finala olimpică la sol timp de 30 de secunde, după care fusese acordat, prin contestație americancei Jordan Chiles. TAS însă a stabilit că bronzul aparține româncei.

Au luat aur David Popovici la 100 m liber natație, echipajul de 2 vâsle masculin la canotaj și echipajul feminin de 8+1 la caontaj. Au terminat pe treapta a doua fetele de la 2 vâsle la canotaj, Mihaela Cambei haltere categoria 53 kg, fetele de la 2 dublu rame și alte două fete, de la echipajul de 2 vâsle categoria ușoară.

David Popovici a cucerit o a doua medalie la 200 m liber natație, doar ca aceasta este de bronz, la fel ca și gminastei Ana Maria Bărbosu, prima pentru acest sport din 2012 încoace la JO.

Au fost creditate cu mari șanse la medalii Cătălin Chirilă la canoe, cea mai mare dezamăgire ratarea finalei, echipa feminină de tenis de masă, eliminată încă din optimi de India, halterofila Loredana Toma, care a ratat toate încercările la stilul aruncat categoria 71 kg, după ce era a treia la stilul smuls.

Am avut o delgație cu 107 sportivi și am reușit să terminăm pe locul 23 în lume. Am egalat numărul de medalii de la JO de la Beijing din 2008, dar atunci am avut patru titluri olimpice, față de trei acum. De acum încep deja pregătirile pentru JO de la Los Angeles din 2028.

