De la 1 octombrie, finanțarea guvernului SUA a fost blocată din cauza neajungerii la un acord între congresmenii republicani și cei din opoziția democrată asupra proiectului de lege privind cheltuielile federale. Presa americană de mainstream insistă asupra reducerii cheltuielilor sub administrația Trump, ceea ce ar afecta accesul americanilor la asistență medicală, ar reduce finanțarea pentru Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor și pentru institutele naționale de sănătate. Opoziția democrată este prezentată ca un apărător al acestor servicii.

Însă acesta este doar vârful aisbergului. Există detalii mai puțin vizibile care au dus la blocajul instituțional din SUA. John Kennedy, senator republican de Louisiana, a prezentat unele dintre aceste detalii.

”Președintele Trump a spus că vrea să scoată din buget niște lucruri despre care el crede că reprezintă o risipă. Asta a supărat-o foarte tare pe reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez”, a spus Kennedy, care a prezentat apoi o listă cu cheltuielile federale pe care democrații doresc ca statul să le facă în continuare.

”Am aflat că, în timpul administrației Biden, SUA cheltuiau trei milioane de dolari pentru circumcizii și vasectomii în Zambia. Am eliminat aceste cheltuieli. Iar reprezentanta democrată a spus că vor opri finanțarea guvernului dacă nu vom permite aceste cheltuieli pe mai departe”, a spus Kennedy.

”Am mai aflat că 500.000 de dolari din banii contribuabililor se duceau pentru autobuze electrice în Rwanda”.

”Am aflat că SUA finanțau cu 3,6 milioane de dolari niște cursuri de gătit paste pentru grupuri de bărbați care se prostituau în Haiti. Nu inventez nimic, nu glumesc. Făcea parte din bugetul președintelui Biden”.

6 milioane de dolari se duceau pentru presa palestiniană.

833.000 de dolari se duceau pentru transgenderii din Nepal.

30o.000 de dolari pentru parada gay din Lesotho.

882.000 de dolari pentru cursuri social media în Serbia.

4,2 milioane de dolari pentru comunitatea LGBTQ din Balcanii de Vest și Uganda.

”Aș putea continua așa toată ziua. Am eliminat aceste cheltuieli. Ocasio-Cortez s-a supărat. S-a supărat aripa socialistă a Partidului Democrat. Și acum această aripă cere întregului partid să oprească activitatea guvernului, până vor obține tot ce vor”, a spus senatorul Kennedy, cere a adăugat că opoziția nu ține la banii contribuabililor, ci dorește ca guvernul federal să rămână prizonierul unor proiecte woke și al unor subvenții internaționale bizare.