Chirurgia estetică se întoarce la naturalețe. Noile tendițe în domeniu, explicate de specialiști

”Pentru că vorbim de chirurgia estetică în 2025, tendinţele acum sunt să recapătăm naturaleţea, să reintroducem bunul simţ în medicina şi chirurgia estetică, dar bunul simţ nu numai în ceea ce facem noi ca şi medici, ci şi în modul în care noi creăm în sufletul pacientei acea experienţă pe care o ducem în zona naturalului”, a afirmat Dr. Constantin Stan, la Medika Tv, potrivit News.ro.

El a adăugat că, la un moment dat, s-a ajuns la derapaje în acest domeniu: ”Din păcate, medicina şi chirurgia estetică la un moment dat, acum vorbesc de social media, a derapat şi a dus-o în zone care sunt total la distanţă de frumos. E ceea ce de curând un prieten vorbea despre brutalizarea medicinii şi chirurgiei estetice. Este foarte important să înţelegem acest lucru.Este un proces care ţine de dimensiunea culturală a societăţii în care trăim, a medicilor care, pe lângă dimensiunea tehnică, să zicem profesională, a obiceiului şi a modului de a face operaţia, trebuie să recupereze şi ceea ce se numeşte definirea frumosului. Şi bineînţeles, lucrul acesta trebuie să îl însuflăm şi pacientelor noastre”.

Medicul a fost întrebat ce înseamnă un sân frumos şi armonios

”Natural înseamnă să fie proporţional armonios, să respecte anatomia internă a corpului, indiferent că-i sân, indiferent că este faţă sau tot corpul în general. Discutăm nu numai despre anumite trăsături estetice (…) dar şi despre modul în care pacientul îşi recuperează, îşi restabileşte funcţionarea, naturaleţea, mişcarea sânului, armonia, proporţiile”, a explicat Dr. Constantin Stan.

Medika TV a lansat o ediție maraton, dedicată esteticii și noilor tendițe în domeniu, din anul 2025. Cei mai mari specialiști în domeniu oferă informații relevante despre acest subiect.

