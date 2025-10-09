Cinci alimente care distrug celulele canceroase

Conform cercetărilor, cancerul este a doua cea mai frecventă boală fatală la nivel mondial. Acesta provoacă creșterea celulelor anormale care dăunează organismului uman. Cele mai frecvente tipuri de cancer sunt cele de piele, sân, colon, ovarian, pancreatic și de prostată.

Experții cred că există numeroase cauze ale dezvoltării cancerului, inclusiv condiții de mediu precare, obiceiuri nesănătoase, expunerea la substanțe chimice și multe altele. Consumul anumitor alimente poate ajuta la reducerea riscului de a dezvolta cancer, spun ei. Cercetările au arătat că anumite substanțe găsite în plante pot distruge eficient celulele canceroase.

Broccoli conține compuși numiți glucozinolați care pot produce enzime protectoare în organism. Sulforafanul, care se găsește în broccoli, ajută la reducerea riscului de cancer prin eliminarea substanțelor care cauzează tumori. Experții recomandă consumul a aproximativ 2 căni de broccoli fiert sau la abur de 2-3 ori pe săptămână.

Ceaiul verde a câștigat o recunoaștere pe scară largă pentru proprietățile sale anticancerigene. Previne deteriorarea celulelor de către radicalii liberi. Includerea a 2-3 căni de ceai verde în dieta zilnică poate reduce riscul de cancer.

Roșiile sunt o sursă de licopen, un antioxidant puternic care ajută la combaterea cancerului. Acesta protejează celulele de daune critice și întărește sistemul imunitar. Roșiile sunt bogate în vitamine care previn deteriorarea radicalilor liberi în organism. Roșiile sunt deosebit de eficiente în reducerea riscului de cancer pulmonar, stomacal, endometrial și mamar.

Afinele sunt bogate în fitonutrienți și antioxidanți care neutralizează radicalii liberi. Drept urmare, nu pot deteriora celulele și nu pot provoca multe boli, inclusiv cancer. Boabele conțin vitaminele C și K, mangan și fibre alimentare care reduc riscul de cancer al cavității bucale, ficatului, ovarelor, prostatei, pielii și plămânilor.

Substanțele găsite în ghimbir inhibă creșterea celulelor canceroase. Ghimbirul este un ajutor puternic în lupta împotriva cancerului pulmonar, pancreatic, de piele și de sân. Experții recomandă să beți 2-3 căni de ceai de ghimbir zilnic și să încorporați ghimbirul în mese.