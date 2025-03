Cine este doctorul care s-a sinucis ca în filmele de groază (foto)

Doctorul care s-a sinucis în Cluj este medicul chirurg ortoped Florin Răcășan. Avea 62 de ani. Potrivit unor martori, medicul a acționat ca în filmele de groază. În primă fază s-ar fi înjunghiat în abdomen, după care și-a pus ștreangul de gât și s-a aruncat pe geamul casei, unde a rămas atârnat până au ajuns pompierii și paramedicii de la SMURD, scrie foaiatransilvana.ro.

Medicul fusese condamnat pentru luare de mită.

Tribunalul Cluj a dispus condamnarea la doi ani și zece luni de închisoare, în regim de detenție. Ulterior, Curtea de Apel Cluj a decis ca pedeapsa să fie suspendată.

Doctorul a fost prins în flagrant la finalul lunii ianuarie 2020, când a luat mită suma de 600 de euro, de la un pacient pe care tocmai l-a operat la picior.

Unul dinte denunţători a povestit experienţa sa cu doctorul Răcăşan, la începutul anului 2019.

„Eu am luat legătura cu dânsul printr-o clinică din Baia Mare, un doctor de acolo mi l-a recomandat. Am mers în control la Spitalul de Recuperare din Cluj şi mi-a spus că am ruptură de ligament şi de menisc. Spre surprinderea mea, m-a sunat repede, după câteva săptămâni. Un alt doctor la care am fost mi-a spus că are loc doar peste 5-6 luni. Mi-a spus să vin pregătit de operaţie … A vorbit cu tatăl meu: i-a cerut banii fără jenă. I-a spus că pentru cea de-a doua operaţie, cea la ligamente, trebuie să plătim 600 de euro”, a declarat denunţătorul.