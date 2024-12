Ciolacu, ajuns la fundul sacului, cere companiilor să îngheţe preţurile

Marcel Ciolacu a făcut un apel, luni, către companiile care continuă „să nu îşi plătească corect taxele” şi să îşi externalizeze profiturile să plătească în mod corect sau să plece. Dar nu e singurul apel

El a cerut, de asemenea, tuturor companiilor din România un moratoriu de şase luni de zile pentru îngheţarea preţurilor şi solidaritate cu populaţia şi Guvernul.

„Fac un apel către companiile care continuă să nu îşi plătească corect taxele şi să îşi externalizeze profiturile: nu mai putem aşeza povara fiscală tot pe companiile care sunt corecte, care investesc, produc şi creează locuri de muncă. Cu alte cuvinte: plătiţi toţi corect sau plecaţi”, a transmis Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern.

În contextul adoptării de către Guvern a ordonanţei de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, supranumită ordonanţa „trenuleţ”, premierul a spus că solicită „tuturor companiilor din România un moratoriu de şase luni de zile pentru îngheţarea preţurilor şi solidaritate cu populaţia şi Guvernul”.

El a avut un mesaj şi pentru pensionari şi românii cu venituri mici.

„Măsurile pe care le luăm astăzi ne dau încredere că, atunci când vom face bugetul de stat în ianuarie, vom găsi resursele financiare, fie pentru a acorda în sprijin one-off pentru pensiile mici şi medii, fie să indexăm pensiile cu rata inflaţiei în a doua parte a anului. De asemenea, vom reduce gradual povara fiscală pe muncă cu până la cinci puncte procentuale în cazul salariilor mici şi al familiilor cu copii”, a susţinut Marcel Ciolacu.

El a adăugat că este pregătit pentru orice critică.

„Ca prim-ministru sunt pregătit pentru orice critică. În acest mandat nu am de gând să fiu popular, ci să fiu extrem de eficient. Cu alte cuvinte, criticaţi-mă pe mine, dar lăsaţi România să meargă înainte şi să se dezvolte. Nu se poate face altfel”, a afirmat premierul.

Guvernul adoptă în şedinţa de luni ordonanţa privind unele măsuri fiscal-bugetare, supranumită ordonanţa „trenuleţ”, a anunţat premierul Marcel Ciolacu.

El a amintit că România a obţinut de la Comisia Europeană o prelungire de la patru la şapte ani pentru reducerea deficitului bugetar, iar primul pas este să diminuarea acestuia la 7% în 2025.

„Un comportament economic iresponsabil în acest moment ar însemna automat scăderea ratingului de ţară, alungarea investitorilor şi împrumuturile la dobânzi foarte mari. Asta înseamnă în scurt timp recesiune, falimente şi şomaj pentru foarte mulţi români. De aceea, am hotărât, împreună cu partenerii de coaliţie, să adoptăm azi aşa-zisa ordonanţă ‘ trenuleţ’, pentru a ţine sub control deficitul bugetar în 2025, aşa cum ne-am angajat în faţa Comisiei Europene, prin planul fiscal. Am obţinut o prelungire de la patru la şapte ani, pentru reducerea deficitului, iar primul pas este să coborâm la 7% în 2025. Asta înseamnă că vom avea acces în continuare la fondurile europene şi din PNRR, atât de necesare pentru a continua modernizarea României”, a afirmat prim-ministrul în debutul şedinţei de Guvern.

Ciolacu a mai spus, luni, că nu regretă niciuna dintre măsurile luate de majorare a pensiilor, salariilor sau de acordare de bani în plus pentru menţinerea facturilor la energie neschimbate, susţinând că „a făcut dreptate” pentru milioane de oameni şi a ajutat economia prin investiţii „majore”.

„Ultima prognoză oficială a Comisiei Europene din noiembrie, dar şi datele venite în decembrie de la Comisia Naţională de Prognoză au fost mult mai pesimiste decât aşteptările specialiştilor. Situaţia s-a deteriorat accelerat în majoritatea statelor Uniunii Europene, începând cu a doua parte a lunii octombrie, iar acest lucru nu avea cum să ocolească România. Noi avem deja un deficit ridicat în acest an deoarece cheltuielile au fost mai mari cu 69 de miliarde lei, adică 3,92% din PIB, faţă de ceea ce era prevăzut în buget. Însă, niciun om de bună credinţă nu poate critica că am mărit pensiile de două ori şi am eliminat inechităţile pentru 3,8 milioane de pensionari sau că am majorat salariile profesorilor, poliţiştilor, medicilor sau militarilor”, a afirmat Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern.

El a adăugat că s-au acordat bani pentru menţinerea facturilor la energie şi gaze neschimbate şi pentru sănătate şi infrastructură, subliniind că nu regretă niciuna dintre aceste măsuri.

„Nimeni nu poate contesta că a trebuit să acordăm bani în plus pentru a menţine facturile la energie şi gaze neschimbate pentru populaţie şi economie, că am mărit fondurile pentru sănătate sau că am făcut investiţii record în infrastructură. Toate împrumuturile au fost pentru a construi autostrăzi, şcoli, spitale şi pentru a achita datoriile din urmă. Vreau să anunţ că nu regret niciuna dintre aceste măsuri, pentru că am făcut dreptate pentru milioane de oameni şi am ajutat economia prin investiţii majore”, a explicat prim-ministrul.