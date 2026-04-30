Ciolacu prevede o moțiune record. „N-o să se mai vorbească de mine, ci de Bolojan”

Joi, la finalul ședinței de consiliu județean, Marcel Ciolacu a vorbit despre moțiunea de cenzură, conform news.ro. Fostul premier e de părere că moțiunea va strânge un număr record de voturi pentru demiterea lui Bolojan.

„Dacă vreţi o părere proprie, de la un om cu o experienţă parlamentară destul de bogată, moţiunea va trece. Eu cred că va fi moţiunea cu cele mai multe voturi din istoria României”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Fostul premier social-democrat crede că discursul public va trece de la criticarea lui Ciolacu la desființarea lui Bolojan după trecerea moțiunii de cenzură.

„N-o să se mai vorbească de mine, ci de Bolojan”

„Va avea soarta fiecărui fost prim-ministru. Presupun că nu o să se mai vorbească de premierul Marcel Ciolacu şi că o să se vorbească de Bolojan. Nu e o soartă uşoară, dar e un om puternic şi o să o ducă la fel ca şi mine”, a spus Ciolacu.

Fostul premier plasează numirea noului premier în brațele președintelui Nicușor Dan.

„Preşedintele României. Este atributul domnului preşedinte de a face desemnarea de prim-ministru. Nu a unui partid. De obicei, partidul cu cei mai mulţi parlamentari propune prim-ministrul. Dar aceste discuţii se duc cu preşedintele şi preşedintele desemnează prin decret un prim-ministru desemnat, urmând ca el să vină în Parlament, să fie trecut prin votul parlamentarilor”, a mai spus Ciolacu.