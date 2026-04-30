Ciolacu prevede o moțiune record. „N-o să se mai vorbească de mine, ci de Bolojan”

„Este atributul domnului preşedinte de a face desemnarea de prim-ministru. Nu a unui partid”, a mai subliniat Marcel Ciolacu.

De Rami Cristescu - REDACTOR
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu; sursă foto: Facebook/ Marcel Ciolacu

Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu crede că o dată debarcat Ilie Bolojan, discursul public de blamare se va muta către actualul premier liberal. Ciolacu nu are emoții referitor la trecerea moțiunii și crede că va fi un număr record de voturi.

Joi, la finalul ședinței de consiliu județean, Marcel Ciolacu a vorbit despre moțiunea de cenzură, conform news.ro. Fostul premier e de părere că moțiunea va strânge un număr record de voturi pentru demiterea lui Bolojan.

„Dacă vreţi o părere proprie, de la un om cu o experienţă parlamentară destul de bogată, moţiunea va trece. Eu cred că va fi moţiunea cu cele mai multe voturi din istoria României”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Fostul premier social-democrat crede că discursul public va trece de la criticarea lui Ciolacu la desființarea lui Bolojan după trecerea moțiunii de cenzură.

„N-o să se mai vorbească de mine, ci de Bolojan”

„Va avea soarta fiecărui fost prim-ministru. Presupun că nu o să se mai vorbească de premierul Marcel Ciolacu şi că o să se vorbească de Bolojan. Nu e o soartă uşoară, dar e un om puternic şi o să o ducă la fel ca şi mine”, a spus Ciolacu.

Fostul premier plasează numirea noului premier în brațele președintelui Nicușor Dan.

„Preşedintele României. Este atributul domnului preşedinte de a face desemnarea de prim-ministru. Nu a unui partid. De obicei, partidul cu cei mai mulţi parlamentari propune prim-ministrul. Dar aceste discuţii se duc cu preşedintele şi preşedintele desemnează prin decret un prim-ministru desemnat, urmând ca el să vină în Parlament, să fie trecut prin votul parlamentarilor”, a mai spus Ciolacu.

PSD și AUR, cot la cot pentru debarcarea lui Bolojan

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă. Aceștia au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii.

Între timp, partidele au strâns 253 de semnături. Acestea vin din rândurile PSD, AUR, PACE, POT, Uniți pentru România și independenți.

Distribuie articolul pe:

3 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro