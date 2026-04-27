UPDATE, 11.50: Șeful AUR, George Simion, a reacționat după ce partidul său a anunțat o moțiune de cenzură comună cu PSD pentru debarcarea lui Bolojan. Acesta a transmis că AUR va face orice pentru căderea lui Bolojan.

„Așa cum am promis alegătorilor, AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această coaliție care a adus sărăcie. Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan. Vom iniția demersul alături de celelalte partide care vor semna. În momentul în care vom avea strânse minimum 233 de semnături, moțiunea va fi depusă. Dacă totul merge conform planului, pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea guvernului”, a declarat George Simion. Simion a vorbit repetat despre președintele Nicușor Dan și despre refuzul acestuia de a negocia cu AUR. În acest discurs, Simion a vorbit repetat despre un guvern PSD-AUR. „România este condusă de partidul numărul 4. ND spune că partidele 1 și 2 nu pot guverna împreună. Trebuie respectat votul românilor. Dacă nu, trebuie să ajungem la alegeri”, a precizat liderul AUR. George Simion are ca obiectiv o guvernare care să asigure un scrutin „corect”. „Orice guvernare care poate genera ulterior alegeri corecte este binevenită. Nu am avut alegeri corecte în 2025, ND nu și-a făcut datoria, nu a respectat obligațiile și nu a prezentat raportul privind anularea alegerilor. Nu pot interpreta afirmația lui că nu este de acord cu un guvern susținut de AUR decât ca o continuare a unei lovituri de stat”, a mai spus George SImion. Știrea inițială

„Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea în Parlament, a fi dezbătută undeva la începutul lunii mai, cu scopul de a demite Guvernul Bolojan. Cele două partide vor avea ședințe în forurile de conducere și veți avea și explicații”, a declarat Petrișor Peiu.

Ambele partide vor fi inițiatoare.

„Facem un apel către toți parlamentarii care vor să contribuie cu text la moțiune și vor să susțină moțiunea prin semnătură și prin vot”, a precizat și Marian Neacșu.

Totodată, niciunul nu a exclus varianta unei posibile guvernări împreună.

„Orice drum începe un primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”, a spus Marian Neacșu.

„Singurul lucru care s-a discutat deocamdată este redactarea, inițierea și votarea unei moțiuni de cenzură comune”, a adăugat și Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a mai spus că „nu e niciun pact cu PSD”.

„Este deocamdată o discuție comună și s-a convenit să facem un text comun pe moțiune, pentru a nu risca să avem două moțiuni și să cadă amândouă. Orice colaborare parlamentară este binevenită și deocamndată avem această discuție. Să vedem după ce o finalizăm ce urmează. Nu am discutat absolut nimic despre guvernare”, a precizat Petrișor Peiu.

Totodată, acesta a susținut că asocierea cu PSD nu va fi interpretată ca o trădare din partea electoratului său.

„Noi am spus tot timpul, și suntem încurajați de electoratul nostru, că acest guvern trebuie să plece, pentru că a făcut foarte mult rău”, a precizat Petrișor Peiu.

AUR și PSD au împreună 220 de parlamentari. Pentru trecerea unei moțiuni de cenzură este nevoie de 233 de voturi. Marian Neacșu a făcut apel la toți parlamentarii să voteze moțiunea.