Alianțele locale dintre PSD și AUR. De ce moțiunea de cenzură nu este o surpriză

Moțiunea de cenzură comună anunțată de PSD și AUR nu este o surpriză. AUR nu a fost niciodată un partid anti-sistem. Doar pentru că nu a fost la guvernare, asta nu înseamnă că formațiunea lui George Simion nu a lucrat cu „sistemul”, inclusiv cu mainstreamul PSD. În geneza sa, AUR este un partid de sistem. Numărul doi din partid este unul dintre etaloanele fostelor guvernări. Petrișor Peiu a fost consilier al lui Radu Vasile și al lui Adrian Năstase.

AUR a mai făcut jocul PSD în Parlament, dacă ne amintim de propunerile privind eliminarea CASS-ului pentru mame și veterani. Aceeași partitură o cântă și în prezent, printr-un discurs public sincronizat cu social-democrații, odată cu lista exploratorie a companiilor propuse spre listare la bursă.

Însă ceea ce la centru lăsa impresia de adversitate, în țară, AUR și PSD conlucrează punctual.

PSD și AUR, umăr la umăr în țară. Exemple punctuale

La Bacău, alianța PSD-AUR funcționează din plin la Consiliul Județean. Consiliul este condus de social-democrata Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, iar vicepreședinte este Gelu Margină (AUR). Mai mult, social-democrații l-au susținut și pe Dragoș Ștefan (AUR) pentru funcția de viceprimar al municipiului.

La Prahova, Consiliul Județean este condus de Virgiliu Nanu (PSD). Vicepreședinte este Dumitrescu Călin Ferentz Vlad (AUR), în urma negocierilor dintre cele două partide.

CJ Vrancea este un alt exemplu de alianță punctuală PSD-AUR. Condus de social-democratul Nicușor Halici, vicepreședintele CJ Vrancea este Sorin Pîslaru (AUR).

Și la CJ Suceava PSD și AUR conlucrează împreună. Deși formațiunea lui George Simion nu are vicepreședinte de Consiliu Județean, aceștia și-au împărțit frățește funcțiile în instituțiile din subordine, potrivit NewsMoldova.ro.

La nivelul Capitalei, AUR și PSD colaborează în Consiliul General (CGMB). Cele două partide, alături de PUSL, s-au sincronizat atunci când au boicotat trei ședințe la rând ale CGMB pentru a bloca validarea unui mandat de consilier REPER, ce ar fi înclinat balanța în favoarea unei majorități de +1 pentru edilul Ciprian Ciucu.

Cum s-a contrazis Grindeanu la o lună și o zi distanță

La finalul lunii martie, liderul PSD a mers într-un turneu la Bruxelles pentru a-i informa pe liderii europeni despre intențiile social-democraților, în contextul referendumului intern.

Grindeanu scria pe pagina sa de Facebook, pe 26 martie, că exclude „o colaborare cu AUR” și îi portretiza pe liberali ca fiind apropiați de partidul lui Simion.

„Atât eu, cât și liderii PES, excludem vreo colaborare politică cu AUR și credem că recentele semnale de apropiere dintre PNL și AUR reprezintă o aventură politică iresponsabilă, care amenință viitorul european al României!”, a scris președintele PSD.

PSD și AUR, front comun pentru debarcarea lui Bolojan

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă în care au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii.

Întrebați insistent de jurnaliști, niciunul dintre ei nu a exclus varianta unei posibile guvernări comune.

„Orice drum începe un primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”, a spus Marian Neacșu.

„Singurul lucru care s-a discutat deocamdată este redactarea, inițierea și votarea unei moțiuni de cenzură comune”, a adăugat și Petrișor Peiu.

Ulterior, și George Simion a fost întrebat dacă AUR își asumă formarea unui guvern alături de PSD: „Sigur că ne asumăm”, a răspuns liderul AUR.

Cum arată calculele din Parlament

PSD: 129

AUR: 90

PNL: 74

USR: 59

UDMR: 32

Minorități: 17

SOS: 15

POT: 16

PACE: 12

Neafiliati: 19

TOTAL: 463

Majoritate: 233

Așadar, partidul lui George Simion și cel al lui Sorin Grindeanu ar cumula 219 voturi. Mai sunt necesare 14 voturi pentru a demite Guvernul.

George Simion a declarat că PACE va vota moțiunea. Adică încă 12 parlamentari. Așadar, doar doi parlamentari de la celelalte partide ar trebui convinși să voteze debarcarea lui Bolojan de la Palatul Victoria.