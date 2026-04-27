Câți parlamentari trebuie să momească Simion și Grindeanu ca să-l dea jos pe Bolojan

PSD și AUR nu trebuie să depună prea mult efort pentru a strânge voturile necesare pentru moțiune.

Regulamentul celor două camere prevede că moțiunea se adoptă cu votul majorității parlamentarilor.

Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.

Pe configurația parlamentară de acum, înseamnă 233 de voturi, din totalul de 463 parlamentari.

PSD – 129 (după ce parlamentarul Petre Neagu a trecut, săptămâna trecută, la PNL)

AUR – 90

PNL – 74

USR – 59

UDMR – 32

Minoritățile – 17

SOS – 15

POT – 16

PACE – 12

Neafiliați – 19

Majoritate: 233

Așadar, partidul lui George Simion și cel al lui Sorin Grindeanu ar cumula 219 voturi. Mai sunt necesare 14 pentru a demite Guvernul.

George Simion a declarat că PACE va vota moțiunea. Adică încă 12 parlamentari. Așadar, doar doi parlamentari de la celelalte partide ar trebui convinși.

Context. AUR și PSD, cot la cot împotriva lui Bolojan la moțiune

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă în care au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii. Totodată, social-democrații se vor reunii într-o ședință la ora 14.00 pentru a stabili detaliile moțiunii.

Șeful AUR, George Simion, a reacționat după ce partidul său a anunțat o moțiune de cenzură comună cu PSD pentru debarcarea lui Bolojan. Acesta a transmis că AUR va face orice pentru căderea lui Bolojan.

„Așa cum am promis alegătorilor, AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această Coaliție care a adus sărăcie. Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan. Vom iniția demersul alături de celelalte partide care vor semna. În momentul în care vom avea strânse minimum 233 de semnături, moțiunea va fi depusă. Dacă totul merge conform planului, pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului”, a declarat George Simion.