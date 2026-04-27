Kelemen Hunor îi cântă prohodul lui Bolojan. Anticipatele, luate serios în calcul VIDEO

Kelemen Hunor spune că România a intrat într-un scenariu fără cale de întoarcere, după ce PSD și AUR au anunțat o moțiune de cenzură comună împotriva cabinetului Bolojan.

„Nu prea văd ca ceva foarte pozitiv pentru România, cu tot respectul pentru fiecare cetățean care a votat, indiferent unde a votat, dar în momentul în care moțiunea este depusă, sigur, cale de întoarcere nu există (…) săptămâna viitoare, probabil că acest guvern va pica și încep negocierile. Dar nu cred că este ceva bun pentru țară”, spune Kelemen Hunor.

Întrebat dacă există posibilitatea unui guvern PSD-AUR, liderul UDMR este de părere că, dacă se formează o majoritate pentru a se da jos Guvernul, majoritatea rămâne valabilă.

„Trebuie să vedem, nu vreau să speculez eu”, adaugă Hunor.

Cum vede Kelemen Hunor o nouă coaliție PSD-PNL

Liderul UDMR a mai adăugat că între PSD și PNL lucrurile nu merg bine. Cât despre o viitoare coaliție între cele două partide, Kelemen Hunor spune că „va fi greu de realizat”.

„În momentul în care moțiunea de cenzură este depusă, am intrat pe o altă stradă, prin care trebuie să mergi până la capăt”, încheie Kelemen Hunor.

PSD și AUR, front comun pentru debarcarea lui Bolojan

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă în care au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii.

Întrebați insistent de jurnaliști, niciunul dintre ei nu a exclus varianta unei posibile guvernări comune.

„Orice drum începe un primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”, a spus Marian Neacșu.

„Singurul lucru care s-a discutat deocamdată este redactarea, inițierea și votarea unei moțiuni de cenzură comune”, a adăugat și Petrișor Peiu.

Ulterior, și George Simion a fost întrebat dacă AUR își asumă formarea unui guvern alături de PSD: „Sigur că ne asumăm”, a răspuns liderul AUR.