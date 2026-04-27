Kelemen Hunor îi cântă prohodul lui Bolojan. Anticipatele, luate serios în calcul VIDEO

Kelemen Hunor îi cântă prohodul lui Bolojan. Anticipatele, luate serios în calcul

„Probabil că acest guvern va pica”, spune liderul UDMR.

De Rareș Mereuță
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune luni, la Parlament, că varianta unor alegeri anticipate nu este exclusă. Declarația sa vine după ce PSD și AUR au anunțat, prin vocea lui Petrișor Peiu și Marian Neacșu, că vor depune și vor vota împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Kelemen Hunor spune că România a intrat într-un scenariu fără cale de întoarcere, după ce PSD și AUR au anunțat o moțiune de cenzură comună împotriva cabinetului Bolojan.

„Nu prea văd ca ceva foarte pozitiv pentru România, cu tot respectul pentru fiecare cetățean care a votat, indiferent unde a votat, dar în momentul în care moțiunea este depusă, sigur, cale de întoarcere nu există (…) săptămâna viitoare, probabil că acest guvern va pica și încep negocierile. Dar nu cred că este ceva bun pentru țară”, spune Kelemen Hunor.

Întrebat dacă există posibilitatea unui guvern PSD-AUR, liderul UDMR este de părere că, dacă se formează o majoritate pentru a se da jos Guvernul, majoritatea rămâne valabilă.

„Trebuie să vedem, nu vreau să speculez eu”, adaugă Hunor.

Cum vede Kelemen Hunor o nouă coaliție PSD-PNL

Liderul UDMR a mai adăugat că între PSD și PNL lucrurile nu merg bine. Cât despre o viitoare coaliție între cele două partide, Kelemen Hunor spune că „va fi greu de realizat”.

„În momentul în care moțiunea de cenzură este depusă, am intrat pe o altă stradă, prin care trebuie să mergi până la capăt”, încheie Kelemen Hunor.

PSD și AUR, front comun pentru debarcarea lui Bolojan

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă în care au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii.

Întrebați insistent de jurnaliști, niciunul dintre ei nu a exclus varianta unei posibile guvernări comune.

„Orice drum începe un primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”, a spus Marian Neacșu.

„Singurul lucru care s-a discutat deocamdată este redactarea, inițierea și votarea unei moțiuni de cenzură comune”, a adăugat și Petrișor Peiu.

Ulterior, și George Simion a fost întrebat dacă AUR își asumă formarea unui guvern alături de PSD: „Sigur că ne asumăm”, a răspuns liderul AUR.

Câți parlamentari trebuie să momească Simion și Grindeanu ca să-l dea jos pe Bolojan

  2. Asa si trebuie: alegeri anticipate. Si eventual suspendarea presedintelui si alegeri noi pentru Cotroceni.. Lovitura de stat din Decembrie 2024 trebuie corectata!

  4. Grindeanu tocmai a muscat momeala aurita! Dupa motiune nu va fi votat vreun nou guvern. Singurul interes al AUR sunt alegerile anticipate, primul pas fiind motiunea de cenzura! Singurele partide care vor anticipate acum sunt AUR si UDMR, pentru ca AUR sunt inca primii, dar in scadere, in timp ce UDMR, fiind opusul AUR, vor beneficia de o mobilizare mai buna a maghiarilor, ceeace va duce la unul-doi-trei… parlanentari in plus pentru formatiune. Daca Grindeanu nu-si da seama ce face, e treaba lui. Parastasul lui politic nu se va tine nici macar la sase saptamani!

  5. UDMR sa treaca unde le este locul, in opozitie. Au fost non stop in toate guvernele pe pozitii din ce in ce mai grase . Sa ia o pauza.

  6. Reconciliere Națională între PSD-PNL-AUR într-un guvern care să pregătească ALEGERI ANTICIPATE in luna octombrie 2026!. USR #rezist și UDMR excluse din guvern și din viitorul parlament !.

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
