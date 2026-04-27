„Bolojenistul din PSD” critică moțiunea cu AUR: Gest de disperare făcut de Grindeanu

Constantin Toma, principalul „bolojenist” din PSD, așa cum e numit de conducerea PSD, a declarat pentru Agerpres că moțiunea PSD-AUR arată disperarea lui Sorin Grindeanu.

„Este o mare greșeală pentru PSD, este o mare problemă pentru PSD, pentru că se va topi în AUR. Partidul practic își va pierde identitatea într-un gest de disperare al președintelui Sorin Grindeanu, pentru că nu cred că asta era soluția. Anul viitor ar fi trebuit să ajungă prim-ministru, iar acum se forțează această alianță cu AUR, care, iată, a dus deja la creșterea dobânzilor. Bursa a picat, ne va costa foarte mult această decizie a PSD-ului de la centru”, a afirmat Toma.

Primarul susține că dacă PSD depunea singur o moțiune, iar aceasta ar fi picat, șeful PSD ar fi trebuit să-și dea demisia, motiv pentru care acesta a recurs la un pact cu AUR.

„PSD-ul putea să depună, dar exista riscul major de a nu ieși această moțiune, în sensul că rezultatul ar fi fost negativ. În situația asta, chiar că Sorin Grideanu și echipa lui ar fi trebuit să-și dea demisia, pentru că această ieșire de la guvernare a dus deja România într-o mare criză și se va cunoaște acest lucru, va avea repercusiuni financiare asupra fiecăruia dintre noi”, a mai precizat Toma.

După referendumul intern al PSD, contactat telefonic de Cotidianul, Constantin Toma și-a exprimat dezavuarea pentru rezultatul scrutinului.

„A fost o manipulare în toată tabăra PSD. A fost mai ceva ca la campania electorală. Au venit «Hai să facem treaba asta. Ăsta-i Omul Negru, Bolojan! Hai să-l dăm afară!». În primă fază scăpăm și de USR, dar să nu ne luăm prea multe ținte de-o dată, hai să începem cu Bolojan și vedem ce facem pe urmă…Probabil că a doua țintă e USR-ul” a declarat, pentru Cotidianul, Constantin Toma.

Singurul lider PSD susținător al lui Bolojan, despre PSD în opoziție

Constantin Toma susținea că probabil, după votul de la referendum, PSD va intra în opoziție.

„Acum ce să mai facem? O să intrăm în opoziție și vom rămâne acolo, iar când ne vom scula, ne vom scula cu un vot probabil de 10%. Avem toate șansele, pentru că un PSD în opoziție, opoziție care este ocupată acum de AUR și cu toate partidele care sunt pe lângă AUR, nu va face bine PSD-ului”, spune Constantin Toma.

Mai mult, edilul din Buzău preciza că societatea va avea de suferit în urma înlăturării premierului Bolojan: „Oamenii vor avea de suferit. Au început să crească ușor dobânzile la împrumuturile pe care le facem. Este un an greu, de-abia începusem să ne liniștim cât de cât, și a venit acest vot care trimite țara într-o criză generală”.

„A fost ca la congres”

Constantin Toma susținea că PSD a contribuit la rându-i la situația dificilă pe care o traversează în prezent România.

„Iar astăzi a fost așa, ca la un congres. S-a început cu imnul național să arate cât de prost a condus Bolojan. În condițiile în care și noi am participat la această situație proastă în care este România, inclusiv actualul Guvern, condus din Bolojan, dar jumătate din el e condus de PSD. Nici măcar nu s-a respectat acordul politic. Nu se mai recunoaște asta.”

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă în care au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii. Totodată, social-democrații se vor reunii într-o ședință la ora 14.00 pentru a stabili detaliile moțiunii.

Întrebat dacă cei care dau jos un guvern sunt gata să-și asume responsabilitatea de a numi un executiv nou, Simion a spus că AUR e gata să intre la conducere, cu condiția ca Nicușor Dan să fie și el deschis.

„Ne asumăm, cu condiția ca și de la Palatul Cotroceni să fie înțelegere și să renunțe ND la retorica lui. Asta e dorința oricărui partid democratic: să guverneze.”