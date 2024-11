Ciolacu. „Să îmi tai un picior ca să vă demonstrez?”

Marcel Ciolacu a respins acuzațiile liberale cu privire la o presupusă alianță între social-democrați și AUR.

Întrebat luni într-o conferință de presă dacă îl deranjează că există voci care asociază PSD cu AUR, liderul social-democraților a răspuns: „Păi am văzut că s-a făcut la Slatina majoritate PNL-AUR, am văzut că s-a făcut la Iași PNL-AUR. E campanie, oameni buni!”.

„Am făcut un vot în direct al Consiliului Politic Național, în care am spus foarte clar că nu va exista nicio relație politică între PSD și AUR. Ce vreți mai mult? Să îmi tai un picior ca să vă demonstrez? Am făcut vot, v-am trimis hârtia semnată, am dat în scris la dumneavoastră în direct”, a adăugat Marcel Ciolacu.

„Ce vreți?! Adică spuneți-mi ce pot face mai mult decât atât și ce au făcut colegii mei ca să nu mai mi se pună această întrebare pe care o vehiculează cei din PNL ca să creeze nu știu ce, că se întâmplă o nenorocire… Nu se întâmplă. PSD nu va face alianță cu AUR niciodată!”, a continuat liderul PSD.