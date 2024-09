Circ de fațadă pentru politicieni găunoși

În dezbaterea de marți, cei doi candidați la președinția SUA au avut de atins un singur mare obiectiv – și acesta nu a fost să prezinte soluțiile lor pentru problemele economice cu care se confruntă americanul de rând, nu a fost nici despre ”două viziuni foarte diferite despre țara noastră”, așa cum a spus vicepreședinta Harris spre finalul dezbaterii. Nu, misiunea lui Trump a fost să-si păstreze calmul, iar misiunea Kamalei Harris a fost să nu pară radicală în viziunile ei progresiste, să atragă electoratul moderat al partidului. Trump nu a reușit să-și îndeplinească sarcina și a reacționat la multe din provocările Kamalei Harris, o capcană întinsă de echipa de campanie adversă. Rezultatul este că, de la CNN și până la Fox News, televiziunile americane au dat-o câștigătoare pe Kamala Harris.

Rezultatele favorabile lui Harris în sondajele de după dezbatere trebuie însă interpretate ținând cont de faptul că Trump pornea lansat în această dezbatere, care nu era decât o continuare a unei campanii permanente, dusă din momentul în care a părăsit Casa Albă, în ianuarie 2021, în timp ce Kamala Harris, deși este vicepreședintele SUA de trei ani și jumătate, trebuia să se prezinte electoratului. Cu alte cuvinte, Trump nu a confirmat niște așteptări mari, în timp ce Harris a depășit niște așteptări reduse.

În plus, Kamala Harris i-a avut de partea sa pe moderatorii ABC. „Este greu să fii în locul lui Trump, cu trei adversari în dezbatere, nu unul”, scrie The Spectator. Cei doi moderatori au subliniat informațiile false și exagerările lui Donald Trump după fiecare răspuns al lui, lăsând-o apoi pe Harris să dea lovitura finală contracandidatului. În schimb, aceiași moderatori nu au intervenit atunci când Harris a lansat informații false despre Trump: că nu a condamnat protestele neo-naziste din perioada mandatului său, că Trump vrea să interzică fertilizarea in vitro, că a amenințat că ar fi fost ”baie de sânge” dacă Joe Biden ar fi câștigat alegerile din acest an, că agenda lui Trump este una și aceeași cu programul Project 2025 al conservatorilor americani.

Trump a avut de dat trei lovituri stabilite de echipa sa de campanie: 1. Să arate că vicepreședinta Harris își schimba deseori poziția politică, fără a da explicații; 2. Că vicepreședinta Harris a ascuns problemele cognitive ale președintelui Biden, a mințit când a negat aceste probleme cognitive, atât timp cât asta a fost în interesul ei politic, iar apoi a participat la înlăturarea lui Biden din cursa prezidențială; 3. Că Harris a avut la dispoziție un întreg mandat pentru a face lucrurile pe care le promite acum americanilor, însă nu a făcut nimic – de la imigrație (problema pe care a fost însărcinată să o gestioneze) și până la economie. Harris este vulnerabilă la asemenea atacuri, iar asta arată, din nou, că unitatea cu care a fost măsurată victoria sa în această dezbatere a fost diferită de cea aplicată în cazul lui Trump.

Însă toate acestea sunt lucruri care îi preocupă pe strategii de campanie. Sarcina lor și a celor doi candidați este să ”ciupească” voturile câtorva sute de mii de alegatori indeciși din câteva state americane în care niciunul dintre partide nu reușește să domine. Iar strategia este ca aceste voturi din câteva state americane trebuie să fie mai degrabă negative, umorale, venite din teamă, din repulsie, și mai puțin din convingerea că un candidat propune politici mai bune decât celălalt. Miza dezbaterii, la fel ca și în cazul celor ce vor urma, a fost să creeze mai mulți dușmani pentru contracandidat. Sondajele televiziunilor din SUA arată că Harris a reușit să genereze mai multă repulsie față de Trump decât viceversa.

Unul dintre puținele momente în care dezbaterea a adus o ciocnire de idei a fost cel dedicat războiului din Ucraina. Donald Trump a subliniat necesitatea negocierilor, inutilitatea războiului și drama din Ucraina. Kamala Harris a adoptat imediat discursul neoconservator – ”Dacă nu ar fi fost președintele Biden, Putin era acum la Kiev, cu ochii asupra restului Europei”; ”Agenda lui Putin este să ocupe alte țări din Europa”. Și apoi atragerea voturilor electoratului de origine poloneza din Pennsylvania.

Asta înseamnă că dezbaterea nu a adus mimic concret și rațional pentru electorat. Trump nici măcar nu a amintit despre planul vicepreședintei Harris de a controla prețul alimentelor, o politica de-a dreptul socialista. A pomenit abia la final despre ”Legea pentru combaterea inflației” a administrației Biden-Harris, care a presupus inundarea economiei cu mii de miliarde de dolari, factor ce creează inflație. Harris a repetat conceptul de ”economie a șanselor”, însă a ocolit toate întrebările despre cât de bine merge economia SUA acum în comparație cu situația din urmă cu patru ani.

Și nu doar candidații sunt găunoși, așa cum au arătat in dezbaterea de marți seara. Și partidele pe care le reprezintă sunt niște carcase goale față de ceea ce însemnau în urmă cu decenii. Candidații pentru Casa Albă sunt aleși în cadrul alegerilor primare, însă aici participa doar 15% din electorat (așa a fost cazul în 2026 și 2020). În acest an, la alegerile primare au participat 10% dintre alegători. Iar Kamala Harris nici măcar nu a fost pe liste, ci a fost nominalizată în urma unei lovituri în partid. Apoi întreaga campanie este un spectacol tot mai scump. În 2020, Curtea Suprema a SUA a decis să dereglementeze finanțarea campaniilor, iar așa-zișii „bani întunecați” au inundate conturile de campanie, cu sute de milioane de dolari din partea unor donatori ce își pot păstra anonimatul. Între 2012 și 2022, banii donați pentru campanii au ajuns de la 50 de milioane, la 650 de milioane de dolari, aproape de bugetul Pentagonului. ”Partidul Democrat și Partidul Republican au ajuns niște fațade în spatele cărora se află o mână de megadonatori care trăiesc în câteva mari orașe, alături de ONG-uri și fundații, care fac presiuni asupra candidaților pentru a le promova agendele personale”, arată un articol publicat de UnHerd.

Partidele americane nu mai au liderii pragmatici din trecut și în aceste partide nu mai există dezbatere. Donatorii, fără de care spectacolul cu care au fost obișnuiți americanii nu ar fi posibil, nu sunt interesați de victoria politică, ei vrând doar să-și impună niște agende personale – afacerea energiei verzi sau afacerea energiei fosile, afacerea armelor, a medicamentelor, ideologia de gen, politica identitară, reducerile de taxe. Printre ei se agită ideologi și funcționari abili în păstrarea posturilor, care, la disoluția URSS și pe când China era încă o țară subdezvoltată, au fost convinși că SUA ar trebui să conducă lumea ca putere unică și necontestată și au reușit să-i convingă de asta și pe mulți miliardari. Ei urmau să fie cunoscuți sub denumirea de neoconservatori și să infiltreze ambele mari partide, schimbând și taberele la nevoie (fostul vicepreședinte Dick Cheney și discipolii săi au trecut cu arme și bagaje în tabăra progresistei Harris).

La nivelul electoratului, rezultatul acestor evoluții este asemănător cu cel din Germania Angelei Merkel, din Franța lui Emmanuel Macron, din România lui Iohannis-Ciucă-Ciolacu: cetățenii sunt lăsați fără repere politice, iar tocmai care sunt vinovați pentru această situație se plâng de ascensiunea populismului. În 2023, 43% dintre americani spuneau că sunt independenți, asta însemnând de două ori mai mult decât electoratul stabil al fiecăruia dintre partide. Independenții sunt total diferiți de electoratul american disciplinat care votează la alegerile primare (cei circa 10%), care este format din cetățeni cu studii superioare, cu venituri mari, preocupați de teoria critică a raselor, de drepturile nenumăratelor minorități sexuale. Alegatorii rămași fără casa lor politică sunt preocupați de costul serviciilor medicale, de prețul alimentelor și benzinei, de stabilitatea locului de muncă și de educația copiilor. Dar, pentru că megadonatorii și 10% din electorat domină agenda partidelor, acești oameni se trezesc în fața câte unei dezbateri televizate despre care se spune că este cea mai importantă din ultimele decenii și în care se discută despre avorturi, despre cruciade globale pentru LGBT, energie verde, privilegiul albilor, dărâmarea statuilor, la care se adaugă războiul din Ucraina, războiul din Gaza și un posibil conflict cu China.

Având în vedere alegerea indirectă a președintelui SUA, de un Colegiu Electoral, miza dezbaterilor electorale americane va fi inducerea urii față de contracandidat în această jumătate a electoratului independent din doar șapte state americane (cu circa 20% din populația totală a SUA). Victoria va fi decisă de votul negativ al unui procent mic din electoratul total, iar pentru asta se investesc sute de milioane de dolari în producția unui spectacol. Din acest spectacol, alegătorii rețin nu o politică sau o viziune, ci că Harris are origini indiene și jamaicane (sau că tatăl premierului Marii Britanii a fost strungar) și că identitatea aceasta contează mai mult decât competența și viziunea. Iar cât de mult contează circul în comparație cu soluțiile o arată importanța de-a dreptul strategică atribuită de analiști susținerii pe care o cântăreață de 30 de ani (Taylor Swift) și-a declarat-o pentru Kamala Harris (și pentru votul prin corespondență, criticat de republicanii lui Trump pentru posibilele fraude), după dezbaterea de marți seara.

”Jumătate din electoratul american se simte trădat de sistemul politic – un sistem care ascunde dominația oligarhică în spatele unei fațade de democrație reprezentativă de modă veche”, scrie UnHerd. Iar prima dezbatere Harris-Trump a confirmat această suspiciune.