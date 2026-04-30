Ciucu a prezentat bugetul primăriei Bucureștiului pe 2026. Când va fi supus votului

Deși bugetul propus pentru PMB este cu 14,5% mai mare decât cel de anul trecut, edilul Ciprian Ciucu este nemulțumit că în continuare taxele plătite de bucureşteni merg la sectoare, relatează news.ro. Banii primiți de primăria generală vin direct de la Guvern.

„Bugetul PMB 2026, cu 14,5% mai mare ca anul trecut! 8,4 miliarde, cu 1,5 miliarde în plus. Primarul general Ciprian Ciucu a prezentat azi proiectul de buget, în cadrul unei dezbateri publice care a avut loc la sediul PMB, prima de acest gen din istoria Primăriei Capitalei”, anunţă Primăria Capitalei.

Ciucu vrea vot pe buget marți

Primarul a mai anunţat că va convoca o şedinţă de îndată a Consiliului General, pe 5 mai, pentru a-l aproba.

„Într-o perioadă foarte scurtă, trebuie aprobat bugetul. Luni, o să cer şedinţă de îndată marţi, să aprobăm bugetul. E foarte târziu, era normal să fi avut buget în noiembrie. Dar a mers foarte greu”, a spus edilul Capitalei.

Ciprian Ciucu s-a plâns de faptul că taxele bucureștenilor nu ajung măcar parțial și la PMB.

„Municipiul Bucureşti are o foarte scăzută fexibilitate bugetară, toţi banii pe care îi primim sunt de la Guvern.

Taxele plătite de bucureşteni merg la sectoare, nu la PMB. În ultimii 2 ani, din bugetul Primăriei au lipsit 3,5 miliarde de lei, o sumă uriaşă. S-au acumulat foarte multe datorii. Vom avea de plătit foarte multe lucruri din urmă. Şi sectoarele au fost lipsite de 3,5 miliarde. Per amsamblu 7 miliarde. PIB-ul Bucureştiului este undeva între Republica Moldova şi Bulgaria.

PIB-ul per capita este la nivelul Vienei. Evident că PMB a rămas în urmă, trebuie să recuperăm”, a spus el.

Ciucu vrea o lege a bugetului

Ciprian Ciucu consideră că este anormal ca bugetul să fie negociat de politicieni și să nu existe un calcul stabilit legal. Primarul și-ar dori o lege a finanțelor, astfel încât bugetul pe următorul an să fie previzibil pentru edilii din țară.

„Se strâng politicienii şi stabilesc din pix. Avem nevoie de o lege a finanţelor publice. Trebuie să pledăm pentru o astfel de lege, care să garanteze că banii urmează responsabilităţile legale. Orice primar trebuie să ştie cum o să arate bugetul peste un an, doi, oricând”, a spus edilul, la începtul dezbaterii”, a subliniat primarul municipiului.

Deși a crescut cuantumul acordat investițiilor, primarul consideră că în continuare ar fi nevoie de mai multe alocări în acest sector al bugetului.

„Anul acesta, am alocat 2,1 miliarde de lei, adică 36% din buget, pentru investiţii. Este o creştere faţă de 2025, când bugetul a fost de 0,96 miliarde, dar încă nu este una suficientă. Vrem să scădem cât mai mult secţiunea de funcţionare, să crească cea de dezvoltare, adică investiţiile. Ar fi egale, dar avem subvenţiile pentru STB şi Termonergetica”, a explicat Ciprian Ciucu.

Pentru funcţionare, anul acesta PMB are în buget 4 miliarde, adică 64% din total. Procentul este de 84% anul trecut, adică 4,9 miliarde lei.

PMB prezintă şi câteva dintre sumele din buget: