La ședința CGMB s-a prezentat și șeful social-democraților din Capitală, Daniel Băluță. Consilierii PSD și PUSL, cât și edilul Sectorului 4, au venit îmbrăcați cu tricouri cu mesajul „Să facem dreptate. Nu primești, nu plătești”, relatează Buletin de București.

„Așa cu statul știe să impună taxe și impozite, tot așa este normal să facem dreptate. Nu avem cum să facem dreptate cu oameni care își folosesc toată energia pentru a bloca inițiative de genul acesta. Spun asta pentru că în acest oraș apa caldă este pentru toți. Și pentru cei care votează, și pentru cei care nu votează, și pentru cei de stânga sau de dreapta. Vorbind despre dreapta, unde este dreapta atunci când este vorba de dreptate? Nu este prezentă.

Cu foarte multă tristețe vă spun că astăzi clădirea Primăriei Municipiului București, o clădire care ar trebui să aparțină bucureștenilor, s-a transformat în castelul grofului Ciprian Ciucu și al celor care nu doresc să respecte legea”, a declarat Daniel Băluță.

Grevă social-democrată

Daniel Băluță a anunțat convocarea unei noi ședințe pe subiect pe 25 februarie. Totodată, acesta a declarat grevă în rândul social-democraților.

„Nu vom ceda! În cursul zilei de mâine vom convoca o altă ședință cu aceeași temă. Până când aparatul de specialitate al primarului își va face datoria, consilierii PSD vor intra în grevă. Nu vom fi prezenți până când această nedreptate nu va fi reparată.”

Daniel Băluță a anunțat depunerea de plângeri penale pentru cei care nu au făcut demersurile necesare pentru desfășurarea ședinței CGMB.

„Cerem demisia de îndată a secretarului general al Primăriei și al celor care nu și-au făcut datoria, nerespectând codul administrativ astfel încât în termen de 3 zile, așa cum legea prevede, să redacteze documentele necesare pentru derularea în bune condiții a ședinței. Vom face, în cursul acestei săptămâni, plângeri penale pentru abuz în serviciu, pentru că, din păcate, au luat această instituție pe persoană fizică. Au creat un grup infracțional organizat condus de primarul general”, a mai spus președintele PSD București.

Ciucu răspunde: Și-au făcut și tricouri pentru circ

Primarul General a răspuns pe Facebook la declarațiile făcute de liderul social-democraților din Capitală.

„Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul nostru! În loc de soluții, PSD a ales să vină cu populisme vecine cu iresponsabilitatea. Și-au făcut și tricouri pentru circ, nu pentru soluții reale.

Proiectul de hotărâre gândit de ei este inaplicabil în acest moment, totul este doar o mascaradă regizată.

S-au cocoțat pe o temă reală, starea proastă a sistemului de termoficare, și, în loc să vină cu soluții, care să îl echilibreze, instigă populația să nu plătească facturile. Ceea ce are potențialul de a-l destabiliza și mai mult, ceea ce ar putea duce la colapsul acestuia și la imposibilitatea de a asigura apa caldă și căldura atât cât poate duce sistemul, în anii următori.”

Proiectul „praf-în-ochi”

Ciprian Ciucu numește propunerea PSD drept „proiectul praf-în-ochi”. Primarul spune că propunerea social-democraților este deja în vigoare în București.

„Contractele de furnizare prevăd clar: facturarea se aplică la energia măsurată, exact ce se aplică azi. POPULAȚIA NU PLĂTEȘTE ceea ce nu primește.

Atunci când sunt probleme, Termoenergetica este deja penalizată conform contractului. Ca și în cazul STB, au scos termoficarea din subordinea directă a Primăriei, au creat și aici o entitate intermediară (ADI Termoficare), care penalizează Termoenergetica dacă nu livrează agent termic în parametri. Din păcate, ELCEN nu este penalizat, iar în acestă iarnă principale probleme au fost la CET Sud, la producție, nu la furnizare. ELCEN primește toți banii, temoenegetica acumulează pierderi.

Ce prevede acestă proiect hotărâre – praf-în-ochi:

Proiectul PSD precizează că: „în cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populația are dreptul la diminuarea prețului, conform formulei de calcul stabilită prin regulament.”

Acest lucru există deja! La subsolul blocurilor există un contor care înregistrează cantitatea și temperatura energiei termice livrate. Cetățenii plătesc exact ce și cât se livrează / consumă. ”

AUR București: Am fi votat și propunerea lui Băluță, și auditul lui Ciucu la STB

Organizația din Capitală a partidului AUR intervine în duelul politic dintre cei doi politicieni. Aceștia acuză că Bucureștiul este un teren în care se negociază murdar puterea.

„Coaliția de guvernare transformă din nou Capitala într-un câmp de negocieri politice, în timp ce bucureștenii stau fără apă caldă, circulă printre gropi și suportă incompetența administrativă de zi cu zi.

Ședința CGMB convocată la solicitarea PSD și PUSL pentru astăzi, la ora 11:00, a fost anulată de primarul general Ciucu. În spatele acestor mișcări nu stă vreo preocupare reală pentru oraș, ci un joc de putere pentru funcții, influență și control asupra instituțiilor și resurselor publice.

AUR nu va participa la acest joc murdar.”

Partidul AUR spune că va vota orice proiect pe care îl consideră benefic. Ei susțin atât proiectul social-democraților referitor la apa caldă, cât și auditul cerut de Ciucu la STB, dar pun anumite condiții.

„Noi am fost și suntem gata să votăm orice proiect care aduce un beneficiu concret bucureștenilor. Am fi votat fără ezitare propunerea privind scutirea de la plata tarifului la apă caldă pentru cei care nu primesc efectiv apă caldă, indiferent cine ar fi inițiat-o. Am fi votat și auditul la STB și Termoenergetica propus de primarul Ciucu, dacă acesta ar fi acceptat să suspende orice majorare de tarif pentru călătoriile STB până la finalizarea auditului.”