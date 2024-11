CNA solicită Comisiei Europene o investigaţie a platformei TikTok

Consiliul Naţional al Audiovizualului sesizează Comisia Europeană în ce priveşte platforma TikTok, în condiţiile în care reţeaua, deşi şi-a asumat că nu face publicitate politică, a permis candidatului independent Călin Georgescu acest lucru.

„Ne referim la proiectarea sau funcţionarea serviciilor, cum este TikTok, inclusiv a sistemelor algoritmice şi la modurile în care ele sunt utilizate. Ori, algoritmii TikTok, după părerea noastră, este clar că au fost amplificaţi cu conţinut favorabil unui anumit candidat, generând dezechilibru în competiţia electorală şi periclitând pluralismul politic. Asta în condiţiile în care chiar platforma TikTok se angajează, prin regulile proprii, să nu favorizeze politic şi să nu aibă un conţinut politic, cu atât mai mult unul finanţat. Ori semnele de întrebare, pe care şi Biroul Electoral Central a decis să le analizeze, referitoare la faptul că nu a declarat nicio cheltuială candidatul, ridică mai mult decât serioase semne de întrebare”, a declarat, la Digi 24, Valentin Jucan, membru CNA.

CNA a solicitat Comisiei Europene, respectiv Direcţiei generale privind reţelele de comunicare, conţinut şi tehnologie, să iniţieze o investigaţie oficială asupra platformei TikTok în vederea analizării activităţii pe care a desfăşurat-o în ultima perioadă în România.

„Solicităm Comisiei Europene să ceară TikTok să publice o evaluare a riscurilor democratice legate de activitatea sa în România şi să impună măsuri coercitive şi sancţiuni pentru încălcarea tuturor normelor care vor fi identificate. Este cert că, dacă mecanismele Comisiei Europene vor constata că sesizarea noastră este întemeiată, sancţiunile pot să fie de natura unui procent din cifra de afaceri globală a companiei”, a punctat Jucan.

El a arătat că, „probabil”, nu vom avea un rezultat înaintea turului al doilea al prezidenţialelor.

„Asta înseamnă că toate instituţiile responsabile să protejeze democraţia trebuie să-şi pună în mişcare mecanismele proprii şi să transmită societăţii că, realmente, ne aflăm într-o situaţie de a ne întoarce către Rusia sau de a rămâne o ţară liberă şi pro-occidentală”, a subliniat Valentin Jucan, care a precizat, pentru AGERPRES, că „adresa va pleca în câteva ore”.

Preşedintele CNA, Monica Gubernat, a afirmat în şedinţa de marţi că toate platformele social media, precum TikTok, trebuie să raporteze Comisiei Europene măsurile pe care le iau ca să combată anumite riscuri sistemice.

„Mă refer la riscurile sistemice pe care orice platformă trebuie să le combată şi să vedem ce a făcut TikTok în acest sens. Toate aceste platforme trebuie să raporteze Comisiei Europene măsurile pe care le iau pentru a combate aceste riscuri sistemice. În acest moment consider că avem un risc sistemic în ceea ce priveşte publicitatea politică neasumată, în condiţiile în care TikTok şi-a asumat că nu face publicitate politică. Şi v-aş ruga ca în această sesizare să avem în vedere inclusiv decizia BEC de interzicere a materialelor domnului Călin Georgescu, plus, dacă am putea să luăm legătura cu cei de la Expert Forum, pentru că ei au făcut nişte analize pe care aş vrea să le ataşăm, dacă, bineînţeles, şi dânşii sunt de acord”, a punctat Monica Gubernat.