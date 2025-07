CNN: Israelul, atacuri puternice asupra capitalei Siriei (video)

Un videoclip de pe un canal de televiziune sirian a arătat clădirea Ministerului Apărării fiind lovită în direct, forțând prezentatorul să se adăpostească.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a distribuit filmările, spunând că „loviturile dureroase au început”.

Într-o conferință de presă susținută de Forțele Israeliene de Apărare (IDF), un oficial militar a confirmat că Israelul a vizat ministerul și o zonă din apropierea palatului prezidențial.

Cel puțin 13 persoane au fost rănite în atacuri, a declarat ministerul sirian al sănătății pentru CNN.

Israelul a efectuat atacuri aeriene asupra Siriei ca parte a angajamentului său de a proteja druzii, o minoritate arabă aflată în centrul ciocnirilor cu loialiștii guvernului.

Violențe au izbucnit în weekend între forțele druze și triburile beduine în orașul Suwayda, din sudul Siriei, determinând o intervenție a guvernului sirian.

Statele Unite consideră situația ca fiind „îngrijorătoare”, potrivit trimisului special al SUA pentru Siria, Tom Barrack, și ar fi îndemnat Israelul să înceteze atacurile.

Însă ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, a declarat miercuri că această campanie a fost esențială atât pentru „a preveni daunele aduse comunității druze”, cât și pentru a proteja granița de sud.

Katz a declarat că IDF „va continua să opereze cu forța în Suwayda pentru a distruge forțele care i-au atacat pe druzi, până la retragerea lor completă”.

„Fraților noștri druzi din Israel – vă puteți baza pe Forțele de Apărare Israeliene pentru a vă proteja frații din Siria. Prim-ministrul (israelian) Netanyahu și cu mine, în calitate de ministru al apărării, ne-am luat un angajament – și îl vom respecta”, a spus el într-un comunicat.

Mai devreme, miercuri, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că au atacat intrarea în clădirea ministerului apărării.

Doi civili au fost răniți în urma atacului anterior, a relatat canalul de știri sirian de stat.

Syrian Army General Staff building in Damascus after Israeli airstrike. pic.twitter.com/yepZ3kV2l5

Aftermath of the Israeli attacks in Damascus. pic.twitter.com/2iOQaZIs46

— Clash Report (@clashreport) July 16, 2025