Concediat pentru că iubește o chinezoaică

Relația amoroasă cu o chinezoaică l-a lăsat fără serviciu pe un angajat al Departamentului de stat american, scrie presa de peste Ocean.

Departamentul de Stat a anunțat miercuri că a concediat un diplomat american din cauza unei relații romantice pe care acesta a recunoscut-o cu o femeie chineză despre care se presupune că are legături cu Partidul Comunist Chinez.

Se crede că este prima concediere de acest fel pentru încălcarea unei interdicții privind astfel de relații, introdusă la sfârșitul anului trecut sub administrația Biden.

Associated Press a relatat la începutul acestui an că, în ultimele zile ale președinției democratului Joe Biden, Departamentul de Stat a impus o interdicție pentru tot personalul guvernamental american din China, precum și pentru membrii familiei și contractorii cu autorizații de securitate, de a avea orice relații romantice sau sexuale cu cetățeni chinezi.

Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, a declarat într-un comunicat că diplomatul în cauză a fost demis din serviciul extern după ce președintele Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio au analizat cazul.

„Sub conducerea secretarului Rubio, vom menține o politică de toleranță zero față de orice angajat care este prins subminând securitatea națională a țării noastre”, a spus Pigott.

Numele angajatului nu a fost dat publicității.