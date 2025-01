Conducem Bulgaria în Cupa Davis

România conduce Bulgaria cu 1-0, în turul I al play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, după ce tenismanul român Cezar Crețu l-a învins Piotr Nesterov cu 6-7 (6/8), 6-3, 7-6 (7/3), vineri, în Sala Polivalentă din Craiova.

Cezar Crețu a afirma că a fost o întâlnire foarte dificilă din punct de vedere emoțional și fizic.

‘A fost un meci foarte solicitant, foarte dificil din punct de vedere emoțional și din punct de vedere fizic, însă mă bucur că am reușit să fiu stăpân pe mine în momentele importante, să mă bucur de momentele frumoase de joc. Vreau să mulțumesc și publicului care mi-a dat foarte multă energie și sunt conștient că au contribuit la victoria mea în mare măsură. A fost un meci în care am început un pic mai ezitant, dar mi-am revenit, am avut ocazii și în primul set. Nu am jucat nici pe departe cel mai bun tenis al meu astăzi, însă sunt foarte mândru că am reușit să mă stăpânesc, să dau tot ce am mai bun și să fac față unui meci cu asemenea presiune. Așa că rezultatul mă bucură. Sunt fericit că am adus primul punct pentru România’, a declarat Cezar Crețu.

El s-a arătat încrezător că și Filip Jianu va reuși o partidă bună împotriva lui Ilian Radulov: ‘Suntem în continuarea la fel de motivați, suntem focusați. Am încredere că și Filip va avea un joc frumos’.

Al doilea meci de simplu de vineri îi va opune pe Filip Jianu (23 ani, 234 ATP) și pe Ilian Radulov (19 ani, 533 ATP), un duel în premieră.

Sâmbătă, la ora 12:00, este programat meciul de dublu, dintre perechile Victor Cornea/Bogdan Pavel și Aleksandar Donski/Piotr Nesterov. Cornea (31 ani) ocupă locul 87 mondial la dublu, iar Pavel (25 ani) se află pe 248. Donski (26 ani) se află pe poziția 230 în clasamentul ATP la dublu, iar Nesterov pe 304.

În al treilea meci de simplu, Jianu ar urma să îl înfrunte pe Nesterov (o premieră), iar ultima partidă de simplu i-ar opune pe Crețu și pe Radulov (de asemenea, o premieră).

Căpitanul echipei României îl mai are la dispoziție pe Adrian Boitan (25 ani, 366 ATP), iar căpitanul Bulgariei, Valentin Dimov, i-a mai convocat pe Adrian Andreev (23 ani, 233 ATP) și pe Ianaki Milev (20 ani, 487 ATP).

România și Bulgaria s-au întâlnit o singură dată până acum în Cupa Davis, în 1988, când tricolorii au obținut o victorie categorică cu scorul de 5-0.

Câștigătoarea întâlnirii dintre România și Bulgaria va promova în Grupa Mondială I în septembrie 2025, iar echipa învinsă va evolua în Grupa Mondială II