Confruntare Ponta – Antonescu: ”A trădat”, „Nu am stat șomer”

Candidatul Alianței electorale ”România, Înainte!” la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, și candidatul independent Victor Ponta au avut, marți seara, un schimb de replici pe tema locului de muncă al fiecăruia dintre ei.

Crin Antonescu l-a invitat pe Victor Ponta, despre care a spus că ”a copiat, a trădat”, să precizeze dacă la momentul în care era purtător de cuvânt al candidatului Mircea Geoană, în anul 2009, a acordat votul unui alt candidat.

”A trădat trei partide, două guverne, cel puțin o țară, nu știu exact loialitatea față de statul sârb”, a susținut Antonescu despre Ponta, la dezbaterea electorală organizată de Televiziunea Publică la Palatul Cotroceni.

Victor Ponta a răspuns că totdeauna a muncit, nu a stat șomer ”nicio zi, nici zece, nici zece ani”.

”Oamenii știu ce am făcut. În primul rând, ca prim-ministru știu ce am făcut într-o coaliție PSD – PNL – Partidul Conservator și anume am luat o țară în criză, o țară cu pensii și salarii tăiate, cu TVA de 24% și am reușit să avem grijă de oameni. Am reușit să dăm din nou speranța oamenilor, să facem o schimbare politică atunci când părea că regimul nu mai poate să se schimbe. De fiecare dată am fost de partea schimbării și cred că și acum, în 2025, România merge într-o direcție total greșită, o direcție greșită în primul rând pentru cetățenii țării, dar și din afară, de aceea votul lor a fost pentru schimbare în 24 noiembrie. Sistemul politic PSD – PNL – UDMR nu a putut să accepte rezultatul, a anulat votul românilor, acum va trebui să îl accepte și, împreună, toți românii, președinte, un nou guvern, nu cel actual, putem să mai ieșim o dată din criză. Și mai vreau să spun un lucru pentru că am această oportunitate: am făcut multe lucruri bune, am făcut multe greșeli, totdeauna am muncit, nu am stat șomer nicio zi, nici zece, nici zece ani și întotdeauna voi munci pentru cei dragi mie, trebuie să am eu grijă de ei, nu să fiu un trântor în spatele lor”, a declarat Victor Ponta.

”Atunci când ești singurul președinte de partid din România care îți dai salariul din banii publici ai partidului tău e ușor să nu fii șomer niciodată”, a replicat Crin Antonescu.