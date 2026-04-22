Președintele Nicușor Dan a chemat partidele politice din Coaliție la Cotroceni pentru consultări oficiale.

ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);

ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).

Ce îi va transmite PSD președintelui

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că îl va înștiința și oficial pe Nicușor Dan că social-democraţii nu îl mai susţin pe Ilie Bolojan, dar își doresc să continue într-o coaliţie pro-europeană.

„Îi vom spune președintelui ceea ce ne-au mandatat colegii. Votul a fost clar, iar mandatul cu care mergem la Cotroceni este acela de a nu mai susține actualul premier”, a declarat liderul PSD.

„Votul nostru de ieri a fost unul clar, unul fără dubii. Dacă se doreşte ca Partidul Social Democrat să mai facă parte dintr-o coaliţie de guvernare, cu partide pro-europene, atunci noi nu îl mai susţinem pe Ilie Bolojan ca premier. Sau Partidul Social Democrat merge în opoziţie”, a zis Sorin Grindeanu, la RRA.

„Noi avem, dacă luăm şi redistribuirile, undeva în jur de 27-28% din numărul de parlamentari. Atât are PSD-ul. Dacă ne doresc în continuare în această coaliţie şi se face o majoritate unde doresc să fie şi PSD, avem această condiţie. Dacă nu, sunt liberi să-şi facă alte majorităţi”, a explicat Grindeanu.

Mandatul lui Bolojan pentru consultări

PNL a votat ieri o rezoluţie prin care îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate.

„PNL constată că decizia PSD de a provoca o criză politică într-un moment critic pentru România este un act de iresponsabilitate şi o fugă de răspundere faţă de actul de guvernare, inclusiv pentru întârzierile majore în absorbţia fondurilor europene”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat ieri că încă îl consideră pe Nicușor Dan un partener și că relația dintre Palatul Victoria și Cotroceni trebuie să rămână una de colaborare.

Și șeful statului a fost întrebat, luni, dacă mai are încredere în Bolojan: „Nu e vorba dacă eu am încredere sau nu, chestiunea este dacă poate să strângă o majoritate”, a răspuns el.

USR, mesaj coordonat cu PNL

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au discutat ieri, separat, strategia pe care o vor aborda în urma deciziei PSD de a retrage sprijinul premierului.

Președintele USR a transmis că USR nu va mai negocia formarea unei majorități cu PSD, dacă social-democrații vor vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Am agreat ca în următoarele zile ne vom coordona foarte strâns. Eu am reiterat poziția USR că susținem premierul Ilie Bolojan, o guvernare orientată către reforme, care a început să facă curățenie. Și am reiterat faptul că dacă PSD decide să voteze o moțiune de cenzură, USR nu va mai putea să negocieze refacerea altor majorități nesănătoase Am amintit că USR și PNL au câștigat mai multe voturi la parlamentare decât PSD. Deci visul PSD de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie”, a spus Dominic Fritz.

UDMR nu va vota o moțiune

UDMR, parte a coaliției de guvernare, a menționat că nu își va retrage miniștrii din Executiv și nici nu va vota o moțiune de cenzură. Hunor a mai spus că nu se bagă între PSD și PNL.

Noi ne-am asumat o guvernare în această coaliție, nu pentru PSD, nu pentru PNL, nu pentru USR și am crezut că este o formulă pentru țara noastră într-un moment extrem de dificil (…) Din punctul meu de vedere, e aproape inacceptabil ca cineva din afară să spună cine trebuie să fie pentru partidul din coaliție, pentru partidul cu care tu colaborezi și vrei să colaborezi în continuare, cine să fie premierul, indiferent dacă vorbim de Bolojan, dacă vorbim de Grindeanu. (…) Nu prea se acceptă așa ceva, fiindcă, dacă un partid acceptă așa ceva, este sfârșitul acelui partid, indiferent de cine vorbim. Vă dați seama dacă ar veni Fritz sau dacă ar veni Bolojan să spună cine trebuie să fie președintele sau premierul PSD-ului, sau invers”, a afirmat Kelemen Hunor la Digi24.

Nicușor Dan vorbește despre „turbulențe politice”

Șeful statului a declarat că probabil vom intra în „turbulenţe politice”, însă există consens între partide pe PNRR și e important că România are un buget votat şi își va păstra traiectoria financiară. Președintele a spus că dorește ca actuala guvernare pro-occidentală să continue și va face consultări de câte ori este nevoie.