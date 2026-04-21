PNL respinge ultimatumul PSD: „Nu există niciun motiv pentru ca prim-ministrul să plece”

Decizia PNL vine după ce PSD a votat să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului, iar Hubert Thuma, opozantul de seamă al lui Ilie Bolojan din interiorul partidului a făcut apel la o reconciliere cu PSD.

„PNL constată că decizia PSD de a provoca o criză politică într-un moment critic pentru România este un act de iresponsabilitate și o fugă de răspundere față de actul de guvernare, inclusiv pentru întârzierile majore în absorbția fondurilor europene.

PNL respinge orice tentativă de abandonare a reformelor, inclusiv a celor de corectare a deficitului bugetar, și subliniază că România nu își poate permite blocaje instituționale într-un context economic și internațional dificil”, se arată în rezoluția PNL.

Totodată, liberalii au reconfirmat faptul că nu vor mai face parte dintr-o coaliție cu PSD dacă partidul lui Sorin Grindeanu „va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice”.

Liberalii l-au mai mandatat pe Ilie Bolojan în privința mai multor măsuri:

continuarea reformelor

eliminarea risipei și a privilegiilor;

accelerarea absorbției fondurilor europene;

asigurarea stabilității

Discuții aprinse în ședință

Rezoluția a fost adoptată într-o ședință a Biroului Politic Național care a avut loc marți la Parlament. Hubert Thuma i-a transmis premierului că e îngrijorat că PNL s-ar putea izola.

„Aveți sprijinul nostru, dar sunt îngrijorat, pentru că nu trebuie să ne izolăm, ci să întărim relația cu președintele Nicușor Dan”, ar fi zis liderul PNL Ilfov.

Senatoarea Nicoleta Pauliuc a cerut un vot pentru ca PNL să stabilească negru pe alb că nu vor negocia cu AUR o susținere pentru guvern, mai spun surse.

Nelu Popa, președinte PNL Reșița i-a răspuns: „Dar ce, au lepră?”

Și Mario de Mezzo, primarul din Slatina, i-a zis: „doamna Pauliuc…dar eu am alianță cu AUR la local”.