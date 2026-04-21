Ședință PNL: Bolojan: E greu să fii credibil dacă ții de cutiile de pantofi, penthouse-uri/ Boc: Nu vrem să fim cățelul de companie al USR

Ilie Bolojan discută cu membrii de partid strategia după ce PSD a anunțat ieri că nu îl mai susține în funcția de premier. În ședința de la Parlament, care a început la ora 10.00, Bolojan a criticat din nou atitudinea colegilor social-democrați, pe care îi acuză că fug de răspundere.

Ilie Bolojan: De deciziile pe care le vom lua în perioada următoare va depinde și viitorul nostru.

Deficitul trebuie corectat, bugetul pentru dobânzi înseamnă 2,9% din PIB. Deci, din ținta de deficit, jumătate înseamnă doar dobânzi.

Corectarea deficitului se poate face prin creșterea veniturilor sau reducerea de cheltuieli.

Am trecut la partea de reforme (salarizarea din structuri tip autorități de reglementare, pensiile magistraților, reforma administrativă). Pe măsură ce înaintam cu reformele, constatam că lucrurile înaintează tot mai greu, practic mergeam cu frâna de mână trasă.

O tehnică de fugă de răspundere care s-a accelerat.

Premierul a spus că PSD propagă minciuna cum că nu au fost de acord cu deciziile luate în Coaliție, dar este doar o tehnică pentru a fugi de răspundere.

Am respectat programul de guvernare, toate deciziile au fost luate de comun acord. Deci, minciunile pe care le propagă PSD, că n-au fost de acord cu tot felul de lucruri, este o tehnică pe care o folosesc acum pentru a fugi de răspundere și pentru a găsi un vinovat. România nu este pe o traiectorie stabilă – nu avem spații mari de mișcare. România nu avea nevoie de o criză guvernamentală în această situație.

„E greu să fii credibil dacă ții de cutiile de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri”

„Există la unii oameni din PSD un mental de „noi suntem un partid de 45%”, ca pe vremea lui Dragnea. Dar PSD nu mai are aceste procente. Acest mental „că nouă ni se cuvine” nu mai merge.

De ce fac ceea ce fac: vor să meargă în Opoziție sau, dacă vor să guverneze, înseamnă că au nevoie de un PNL care să fie o anexă sau care să fie arondat PSD.

Am aprins lumina în încăpere, am pus reflectoarele. Le-am zis: până nu vă faceți ordine, nu vă trec bugetele. Și asta evident că a deranjat.

Dacă nu terminăm efectiv lucrările, nu va mai răspunde nimeni. La talentul de a minți nu putem intra în competiție. Nu avem acest talent. PNL trebuie să asigure această guvernare în aceste condiții, să facem ce ține de noi pentru a asigura o stabilitate”, a mai spus Bolojan.

Emil Boc ar fi zis că nu vrea ca PNL să fie „cățelul de companie al USR”.

„Să nu ducem negocieri cu AUR”/ „Dar ce, au lepră?”

Senatoarea Nicoleta Pauliuc a cerut un vot pentru ca PNL să stabilească negru pe alb că nu vor negocia cu AUR o susținere pentru guvern, mai spun surse.

Nelu Popa, președinte PNL Reșița i-a răspuns: „Dar ce, au lepră?”

Și Mario de Mezzo, primarul din Slatina, i-a zis: „doamna Pauliuc…dar eu am alianță cu AUR la local”.

Hubert Thuma i-a transmis premierului că e îngrijorat că PNL s-ar putea izola.

„Aveți sprijinul nostru, dar sunt îngrijorat, pentru că nu trebuie să ne izolăm, ci să întărim relația cu președintele Nicușor Dan”, ar fi zis liderul PNL Ilfov.

Andrei Baciu: Suntem cu dumneavoastră, trebuie să ne aplecăm spre electoratul nostru.

Nelu Popa: Luați barda si tăiați, faceți reforme!

Toma Petcu: Cele 45 de zile sunt oportunitate de reformă, să rămânem la guvernare.

Emil Boc: Oportunitatea de reformă în aceste 45 de zile nu trebuie ratată.

Și europarlamentarul Rareș Bogdan a afirmat că nu înțelege „luarea la țintă a Președintelui României”, că „ar trebui parteneriat cu Președintele, nu atacuri la adresa lui”.

Rareș Bogdan: Să nu uităm ca de 6 ani și jumătate suntem la guvernare. Nu am căzut acum din cer.

63% dintre români locuiesc la urbanul mic si rural, nu pot fi abandonați, să nu ne concentrăm doar pe urbanul mare.

„Arătați aseară în poză, parcă duceați pe cineva la groapă, la catafalc, nu ca și cum susțineați liderul”

„Nu înțeleg de ce abia acum v-ați dat seama că PSD e antireformiste. Ei așa au fost întotdeana. Abia acum realizăm? Mă îngrijorează starea economiei. Abia acum am aprins lumina? Cam târziu. E grav. Mai ales că o parte din cei puși în consiliile de administrație anti-reformiste sunt puși de reprezentanți PNL, miniștrii…”, a mai spus Rareș Bogdan.

Cătălin Predoiu:

„Avem în acest moment o singură certitudine. Voința politică și decizia de a susține președintele partidului până la capăt. Dincolo de această certitudine, avem în față numai incertitudini.

Oricât am încerca să planificăm, suntem în fața unui interval de timp nedefinit, trebuie să confruntăm incertitudini, trebuie să calibrăm pașii.

Primul impas: efectul aventurii politice declanșată de PSD asupra tuturor partidelor din Coaliție. Nimeni nu ne poate prezice care sunt consecințele cutremurului produs ieri. Această Coaliție nu trebuia să ajungă în acest punct. Cred că singura cale pentru a evita acest decont e să scoatem țara din criză, de aici am și plecat.

Îndemn să ne regăsim menirea, încrederea, să nu uite acest partid cine este. Trebuie să ne păstrăm identitatea”.

Ciprian Ciucu

Prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu și-a exprimat îngrijorarea că dacă partidul nu arată astăzi că e unit, iar liberalii se lasă „umiliți”, ar putea fi „ultima generație de liberali”.

„Văd declarații de susținere de fațadă, deși știm că au conspirat împotriva președintelui partidului nostru. Toate strategiile s-au lovit de zidul încrederii pe care Ilie Bolojan o are în societatea noastră. A ieșit lumea în stradă pentru un liberal. Dacă ne trădăm propriul președinte și propriul electorat, oamenii ne vor ține minte. Decizia pe care o luăm astăzi, dacă rămânem un partid unit sau nu, dacă mergem într-o zonă în care să fim umiliți, vom fi ultima generație de liberali”, ar fi spus Ciucu. „Ani de zile ne-am făcut rolul. Gata. Trebuie să ne despărțim de PSD” Dan Motreanu ”Crizele politice nu apar din senin. În cazul PSD, găsim toate motivele. A avut cel puțin discuții și în interiorul PNL. Altfel, nu cred că mergeau atât de departe. E tragic că de data aceasta criza politică nu mai e despre cine va câștiga, ci cine va pierde jocul politic. Această criză va face ca românii să piardă. Un lucru este cert. Astăzi decizia clară, strategică este că e momentul să ne despărțim de PSD. Ani de zile ne-am făcut rolul. Dar acum gata. Trebuie să ne despărțim de PSD nu doar ca partid, ci și de modul lor de a face politică. Dacă noi nu înțelegem că AUR ar putea să aibă de câștigat, dacă nu înțelegem că trebuie să ne schimbăm modul de a face politică, atunci viitorul nostru ca partid e negru. Rezoluția pe care vi-o propun e o rezoluție care spune foarte clar că drumurile PNL și PSD s-au despărțit în această zi”, a spus și secretarul general Dan Motreanu.

Raluca Turcan

„Avem obligația să punem oglinda: cine a generat această criză. Slăbirea guvernării în această perioadă atât de dificilă echivalează cu act de trădare națională”.

Gigel Știrbu

„Singurul partid politic care astăzi are aderență la public este PNL. Asta se întâmplă datorită prestației premierului Bolojan. Dacă cineva în sală există cineva care îmi aduce argumente că de fiecare dată când PSD a făcut o alianță cu un partid și acea formațiune a ajuns bine, eu plec acasă. Niciodată nu s-a întâmplat asta. Cu PSD niciodată nu poți să stai la masă și să faci un proiect”.

Retragerea sprijinului pentru Bolojan

PSD a decis să-i tragă preșul de sub picioare premierului Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru. Înaintea ședinței, PNL și USR anunțau la unison că dacă PSD ia o astfel de decizie, Coaliția se rupe. Înainte ca referendumul să fie finalizat, conducerea PNL a intrat într-o ședință în care și-au arătat susținerea totală pentru prim-ministrul în funcție.