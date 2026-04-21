Ședință PNL: Bolojan: E greu să fii credibil dacă ții de cutiile de pantofi, penthouse-uri/ Boc: Nu vrem să fim cățelul de companie al USR

Ilie Bolojan discută cu membrii de partid strategia după ce PSD a anunțat ieri că nu îl mai susține în funcția de premier. În ședința de la Parlament, care a început la ora 10.00, Bolojan a criticat din nou atitudinea colegilor social-democrați, pe care îi acuză că fug de răspundere.
Ilie Bolojan: De deciziile pe care le vom lua în perioada următoare va depinde și viitorul nostru.
Deficitul trebuie corectat, bugetul pentru dobânzi înseamnă 2,9% din PIB. Deci, din ținta de deficit, jumătate înseamnă doar dobânzi.
Corectarea deficitului se poate face prin creșterea veniturilor sau reducerea de cheltuieli.
Am trecut la partea de reforme (salarizarea din structuri tip autorități de reglementare, pensiile magistraților, reforma administrativă). Pe măsură ce înaintam cu reformele, constatam că lucrurile înaintează tot mai greu, practic mergeam cu frâna de mână trasă.
O tehnică de fugă de răspundere care s-a accelerat.
Premierul a spus că PSD propagă minciuna cum că nu au fost de acord cu deciziile luate în Coaliție, dar este doar o tehnică pentru a fugi de răspundere.
Am respectat programul de guvernare, toate deciziile au fost luate de comun acord. Deci, minciunile pe care le propagă PSD, că n-au fost de acord cu tot felul de lucruri, este o tehnică pe care o folosesc acum pentru a fugi de răspundere și pentru a găsi un vinovat. România nu este pe o traiectorie stabilă – nu avem spații mari de mișcare. România nu avea nevoie de o criză guvernamentală în această situație.
„E greu să fii credibil dacă ții de cutiile de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri”
„Există la unii oameni din PSD un mental de „noi suntem un partid de 45%”, ca pe vremea lui Dragnea. Dar PSD nu mai are aceste procente. Acest mental „că nouă ni se cuvine” nu mai merge.
De ce fac ceea ce fac: vor să meargă în Opoziție sau, dacă vor să guverneze, înseamnă că au nevoie de un PNL care să fie o anexă sau care să fie arondat PSD.
Am aprins lumina în încăpere, am pus reflectoarele. Le-am zis: până nu vă faceți ordine, nu vă trec bugetele. Și asta evident că a deranjat.
Dacă nu terminăm efectiv lucrările, nu va mai răspunde nimeni. La talentul de a minți nu putem intra în competiție. Nu avem acest talent. PNL trebuie să asigure această guvernare în aceste condiții, să facem ce ține de noi pentru a asigura o stabilitate”, a mai spus Bolojan.
Emil Boc ar fi zis că nu vrea ca PNL să fie „cățelul de companie al USR”.
„Să nu ducem negocieri cu AUR”/ „Dar ce, au lepră?”
Senatoarea Nicoleta Pauliuc a cerut un vot pentru ca PNL să stabilească negru pe alb că nu vor negocia cu AUR o susținere pentru guvern, mai spun surse.
Nelu Popa, președinte PNL Reșița i-a răspuns: „Dar ce, au lepră?”
Și Mario de Mezzo, primarul din Slatina, i-a zis: „doamna Pauliuc…dar eu am alianță cu AUR la local”.
Hubert Thuma i-a transmis premierului că e îngrijorat că PNL s-ar putea izola.
„Aveți sprijinul nostru, dar sunt îngrijorat, pentru că nu trebuie să ne izolăm, ci să întărim relația cu președintele Nicușor Dan”, ar fi zis liderul PNL Ilfov.
Andrei Baciu: Suntem cu dumneavoastră, trebuie să ne aplecăm spre electoratul nostru.
Nelu Popa: Luați barda si tăiați, faceți reforme!
Toma Petcu: Cele 45 de zile sunt oportunitate de reformă, să rămânem la guvernare.
Emil Boc: Oportunitatea de reformă în aceste 45 de zile nu trebuie ratată.
Și europarlamentarul Rareș Bogdan a afirmat că nu înțelege „luarea la țintă a Președintelui României”, că „ar trebui parteneriat cu Președintele, nu atacuri la adresa lui”.
Rareș Bogdan: Să nu uităm ca de 6 ani și jumătate suntem la guvernare. Nu am căzut acum din cer.
63% dintre români locuiesc la urbanul mic si rural, nu pot fi abandonați, să nu ne concentrăm doar pe urbanul mare.
„Arătați aseară în poză, parcă duceați pe cineva la groapă, la catafalc, nu ca și cum susțineați liderul”
„Nu înțeleg de ce abia acum v-ați dat seama că PSD e antireformiste. Ei așa au fost întotdeana. Abia acum realizăm? Mă îngrijorează starea economiei. Abia acum am aprins lumina? Cam târziu. E grav. Mai ales că o parte din cei puși în consiliile de administrație anti-reformiste sunt puși de reprezentanți PNL, miniștrii…”, a mai spus Rareș Bogdan.
Cătălin Predoiu:
„Avem în acest moment o singură certitudine. Voința politică și decizia de a susține președintele partidului până la capăt. Dincolo de această certitudine, avem în față numai incertitudini.
Oricât am încerca să planificăm, suntem în fața unui interval de timp nedefinit, trebuie să confruntăm incertitudini, trebuie să calibrăm pașii.
Primul impas: efectul aventurii politice declanșată de PSD asupra tuturor partidelor din Coaliție. Nimeni nu ne poate prezice care sunt consecințele cutremurului produs ieri. Această Coaliție nu trebuia să ajungă în acest punct. Cred că singura cale pentru a evita acest decont e să scoatem țara din criză, de aici am și plecat.
Îndemn să ne regăsim menirea, încrederea, să nu uite acest partid cine este. Trebuie să ne păstrăm identitatea”.
Ciprian Ciucu
Prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu și-a exprimat îngrijorarea că dacă partidul nu arată astăzi că e unit, iar liberalii se lasă „umiliți”, ar putea fi „ultima generație de liberali”.
Raluca Turcan
„Avem obligația să punem oglinda: cine a generat această criză. Slăbirea guvernării în această perioadă atât de dificilă echivalează cu act de trădare națională”.
Gigel Știrbu
„Singurul partid politic care astăzi are aderență la public este PNL. Asta se întâmplă datorită prestației premierului Bolojan. Dacă cineva în sală există cineva care îmi aduce argumente că de fiecare dată când PSD a făcut o alianță cu un partid și acea formațiune a ajuns bine, eu plec acasă. Niciodată nu s-a întâmplat asta. Cu PSD niciodată nu poți să stai la masă și să faci un proiect”.
Retragerea sprijinului pentru Bolojan
PSD a decis să-i tragă preșul de sub picioare premierului Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru. Înaintea ședinței, PNL și USR anunțau la unison că dacă PSD ia o astfel de decizie, Coaliția se rupe. Înainte ca referendumul să fie finalizat, conducerea PNL a intrat într-o ședință în care și-au arătat susținerea totală pentru prim-ministrul în funcție.
Monstruoasa coaliție își apără sinecurile! Amărâții sunt cu ochii în soare fiindcă de aia sunt amărâți!
Bolojenisti infometati, explicati acilea, ce „reforme ” ati facut, cu ce beneficii pt romani, unde sunt investitiile cu banii furati din pensii si alocatii, motivele reale pt care vreti sa scoateti la mezat CEC-ul banca profitabila, Hidroelectrica, si celelalte. Aveti deja clientii pagubosi ?
Din actualele partide nici inul din ele nu-i capabil să scoată Țara din impas
Teatrul politic de astăzi e de flori de cuc cât de încruntate le vor fi frunțile..
Până nu pleacă toți,nimic nu se va schimba..
Daca stam sa judecam corect ,toata aceasta situatie in care se gaseste Romania, se datoreaza proastei gospodariri facute de partidele politice care au avut puterea timp de 35 de ani .Acum aceste partide in loc sa faca pasul inapoi si sa raspunda in fata justitiei pt. toate greselile facute cu intentie sau fara intentie ,se lupta intre iele ,ca sa ramana din nou la guvernare .
Mai bine primarul Ciucu (PNL) si premierul Bolojan (PNL) ar vedea ca sectorul 2 nu are apa calda … datorita proiectului POIM derulat GRESIT de fostul primar USR al sectorului 2 …. sub obladuirea mentorului USR … primarul general N.D. Proiect care a esuat la Termoenergetica !
Si tocmai de aceea si PNL si USR trebuie sa dispara din viata politica a ROMANIEI !
PS. Politicul trebuie sa ocroteasca POPORUL . Si NU invers !!!!!!!!!!!
PSD-ul vrea să pară Gulliver-ul de altă dată. Sa minți pe alții, treaca-mearga, dar să te minți pe tine e curată patologie mintală. De aceea, necontaminati de logică și rigorile vremii, capra batalionului minte ca o gazeta rusească. Banda nu are nimic de-a face cu societatea, nici cu sănătatea publică, nici cu siguranța națională. Ei, pruncii defunctului, au de-a face cu lăcomia clinică. De aceea, acest partid in putrefacție manifesta canibalism politic
. In fond, au demonstrat pe deplin ce hram poartă. O, viața lor politico-mafiota nu face nici cât pielea unui sobolan mort. Bumerangul își caută lansatorul, căci nu poti cpnstrui pe minciună. Vai de cocoasa nababilor! Vor fi pur și simplu măturati la alegerile viitoare.
are 1000 de aprecieri si Bolojan 100 000, deci nu toti romanii E prosti!
Romania are vreo 20 de milioane de locuitori.
boc i-ar sta mai bine in echipa grindenilor, nu are fata de liberal…
Bine ca are „Bolojenikin” !