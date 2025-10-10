Control judiciar pentru o fată de 14 ani

Adolescenta de 14 ani care a bătut o colegă în incinta unei şcoli a fost plasată sub control judiciar pentru 45 de zile, anunță News.ro

Victima a fost lovită repetat cu pumnii la nivelul capului până şi-a pierdut cunoştinţa. Potrivit presei locale, conflictul dintre cele două fete ar fi avut loc din cauza unui băiat.

”Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş, la data de 09.10.2025, au dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 45 de zile împotriva inculpatei minore R.N.D. cercetată sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de art. 193 alin. 2, alin. 2 ind. 1 lit. b) şi c) Cod penal”, anunţă, vineri, Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş.

Procurorii au precizat că incidentul a avot loc în 1 octombrie, în jurul orelor 07:45, în curtea Şcolii Gimnaziale Pilu din jud. Arad.

”Inculpata minoră R.N.D. în vârstă de 14 ani, în timp ce se afla în curtea Şcolii Gimnaziale Pilu din jud. Arad, pe fondul unui conflict spontan, i-a aplicat persoanei vătămate minore I.N.C. în vârstă de 12 ani, mai multe lovituri cu pumnii la nivelul capului şi a tras-o de păr, persoana vătămată pierzându-şi cunoştinţa şi căzând la pământ. Minorei I.N.C i-au fost cauzate leziuni traumatice care necesită 12-14 zile de îngrjiri medicale conform certificatului medico-legal emis de SJML Arad”, au precizat procurorii.