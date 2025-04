Controversă. Anca Alexandrescu: Cum a stat Bolojan și în spatele lui Trump și al lui Macron?

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS, a remarcat o controversă legată de fotografiile publicate de Administrația Prezidențială, în care apare Ilie Bolojan în spatele lui Donald Trump la funeraliile Papei Francisc.

Alte imagini oficiale îl arată pe Bolojan în spatele lui Emmanuel Macron, ceea ce contrazice fotografia în cauză.

Anca Alexandrescu a cerut clarificări din partea Administrației Prezidențiale.

„Nu știu cum a ajuns Ilie Bolojan în spatele lui Donald Trump, am văzut în această dimineață pe pagina Iosefinei Pascal două fotografii puse față în față: cea publicată de Administrația Prezidențială, unde Bolojan părea că este în spatele lui Donald Trump, și o altă fotografie oficială, unde Ilie Bolojan se află în spatele lui Emmanuel Macron și doamnei Macron. Am vorbit cu Iosefina, am întrebat-o de unde a luat fotografiile, ea spus că sunt fotografiile de pe pagina oficială. Am căutat, inclusiv la Marcel Ciolacu pe pagina sa, și la Marcel Ciolacu există o fotografie, dar făcută de la distanță mai mare, unde pare că ar exista Ilie Bolojan în spatele lui Trump.

Am început cercetarea, am zis că nu se poate ca Administrația Prezidențială să facă un asemenea fake. Să îl mute pe Ilie Bolojan din spatele lui Emmanuel Macron în spatele lui Trump. Au existat mai multe momente ale ceremoniei și m-am gândit că poate la diverse momente. Însă am luat inclusiv filmulețele. Acolo totul este organizat, protocol perfect. O să arăt eu diseară filmulețele, fiecare scaun are etichetă pe el în spate unde stă. În niciun caz Ilie Bolojan nu putea să se mute din spatele lui Emmanuel Macron în spatele lui Donald Trump.

Nu există decât două variante, și ambele sunt absolut penibile, și eu aștept ca Administrația Prezidențială să lămurească de urgență când și cum s-au făcut aceste fotografii. Ori a fost trucată fotografia și a fost pus în spatele lui Donald Trump Ilie Bolojan, de altfel, într-o poză pe care ați arătat-o mai devreme, se vede că lumina este diferită pe fața lui Donald Trump față de cei din spate, ori s-a mutat Ilie Bolojan la un anumit moment când s-au ridicat în picioare în timpul ceremoniei și s-a dus fix în spatele lui Trump doar pentru a-i face o fotografie. În ambele situații este absolut penibil și jenat pentru România ca țară, nu numai pentru Ilie Bolojan ca personaj, ca un președinte interimar să facă un asemenea gest, mi se pare caraghios. Întrebarea este de ce pe pagina Administrației Prezidențiale nu apar și fotografiile în care Ilie Bolojan nu este în spatele lui Emmanuel Macron.

Oricum, este același tip de comportament ca și în cazul lui Victor Ponta, care, știți foarte bine, și-a trucat fotografiile cu Donald Trump la Mar-a-Lago, am dovedit lucrul acesta. Și acum, specialiștii probabil pot să constate dacă sunt reale sau nu, dar aștept de urgență o lămurire de la Administrația Prezidențială în ce context a fost făcută acea fotografie, în condițiile în care locul lui Ilie Bolojan a fost în spatele lui Macron, a spus Alexandrescu.