Copiii ruși învață la școală despre războiul din Ucraina. La doi ani de la inceperea Operațiunii militare speciale din Ucraina, autoritățile ruse au introdus-o deja în manualele de istorie. Informația reiese din discuția dintre Serghei Sergheevici Kravtsov, m inistrul Educației al Federației Ruse, și președintele rus Vladimir Putin.

Vladimir Putin a avut ieri o întrevedere prin videoconferință cu membri ai Guvernului la care a discutat numeroase probleme: de la culturile de mere la examenele pentru copii sau inundații.

V. Putin către ministrul Educației: Și vă rugăm să spuneți câteva cuvinte despre cum decurg examenele și examenul de stat unificat. Avem ceva nou anul acesta – puteți relua câteva examene. Ce se întâmplă în această zonă?

S. Kravtsov : Dragă Vladimir Vladimirovici! Dragi colegi!

Dacă îmi permiteți, voi începe cu examenul de stat unificat. Au trecut deja opt examene, inclusiv astăzi la studii sociale și fizică. În total, 700 de mii de absolvenți susțin examenul în toate cele 89 de regiuni ale țării noastre, inclusiv în străinătate în 77 de țări.

Prioritatea absolută, dragă Vladimir Vladimirovici, este siguranța copiilor noștri. Prin urmare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Rosobrnadzor, am dotat toate punctele cu rame și detectoare de metale. Un medic specialist trebuie să fie prezent peste tot. Dacă este necesar, psihologii educaționali sunt gata să ajute și a fost deschisă o „linie telefonică” specială. Există un sistem de supraveghere video.

În general, dragă Vladimir Vladimirovici, examenul de stat unificat se desfășoară în mod regulat. Peste 40 de mii de observatori publici ne ajută.

Este important să spunem ceva despre conținutul examenului. Am exclus partea de testare și am adăugat sarcini privind aplicarea cunoștințelor subiectului, raționament, argumentare și logică. În ceea ce privește istoria, s-a acordat multă atenție dezvoltării statului rus, oamenilor remarcabili și exemplelor de eroism militar. Ținând cont de noul manual de istorie pentru clasele 10-11, materialele de examen au inclus în acest an fapte din istoria modernă a țării noastre, inclusiv cele legate de o operațiune militară specială.

(…)

Aș dori să spun separat despre regiunile noastre de graniță – Donbass și Novorossiya. Aici are loc un examen sub forma unui examen final de stat sau a unei certificări intermediare. Cine dorește poate susține examenul unificat de stat: aproximativ 40 la sută dintre copiii din noile regiuni au profitat de această oportunitate. Am stabilit reguli similare pentru regiunile Belgorod, Bryansk și Kursk – pentru o serie de școli care sunt situate în zona de primă linie.

În ceea ce privește, dragă Vladimir Vladimirovici, întrebarea reluării examenului unificat de stat, această propunere, pe care ați exprimat-o în Adresa dvs. , a fost primită foarte pozitiv. Am lucrat prompt la această problemă, iar astfel de date – 4 și 5 iulie – au fost deja incluse în program. Copiii pot beneficia de acest drept. Vom procesa rezultatele cât mai repede, vom încerca în decurs de o săptămână pentru ca înainte de finalizarea depunerii documentelor la universități, studenții să aibă timp să își depună documentele în siguranță, înainte de 20 iulie.

Încă o comandă de la tine. În adresa dvs., ați vorbit despre asigurarea faptului că conținutul examenelor corespunde programelor școlare. Anul viitor se va rezolva această problemă, pentru că am introdus un conținut unificat al educației, programe unificate. Anterior, aproape fiecare școală funcționa conform propriului program. Când vom introduce programe unificate pentru școli, le vom corela cu rezultatele pe care le solicităm la examenul unificat de stat, iar anul viitor se va rezolva această problemă.(…)

Un rezumat al campaniei pentru sănătatea copiilor. Și aici prioritatea noastră este siguranța campaniei de sănătate a copiilor. Pe 20 mai, împreună cu Ministerul Situațiilor de Urgență și Garda Națională Rusă, am desfășurat un exercițiu integral rusesc, am exersat toate acțiunile în situații de urgență și am discutat, de asemenea, subiectul securității antiteroriste în „Discuții despre lucruri importante”. lectii.

Operăm o „linie telefonică” federală pentru recreere pentru copii, în toate regiunile, există și „linii telefonice” pentru comunicare promptă cu părinții în toate problemele.