Crin Antonescu: Ce tupeu să aibă USR să vorbească de securiști? Sunt părinții voștri!

„Ai intrat, ai aprins lumina, erau șobolani. Eu sunt de acord că e cămara plină de șobolani”, a spus Crin Antonescu la Gândul, conform Mediafax, referindu-se la metafora folosită de premierul Bolojan pentru a descrie corupția din interiorul sistemului.

Antonescu a spus că acești „șobolani” nu provin doar din partidele tradiționale.

„Nu cred că sunt numai de la PSD. Cred că sunt destui de la USR. Asta este ce s-a întâmplat mereu”, a spus fostul lider liberal.

Totodată, Antonescu a criticat discursul USR, care pune accent pe securiști vechi și noi. Acesta a ținut să le amintească acestora că și părinții acestora „sunt securiștii”.

„Ce tupeu să ai tu, USR-ist, să vorbești de securiști? Care securiști? Securiștii de ieri? Ăia comuniști?”, a afirmat Antonescu. „Păi sunt părinții voștri, măi. Nu ai lui Dominic Fritz, că, mă rog, mă gândesc că în Germania nu erau. Sunt părinții voștri, fizic, la propriu”, a adăugat acesta.

Guvern minoritar cu susținere suveranistă

Antonescu susține că partidul USR a fost susținut de acești „securiști” noi. „Securiștii de azi, păi ei sunt cei care v-au creat și care v-au promovat”, a mai declarat fostul lider liberal.

Crin Antonescu a mai spus la Gândul, conform Mediafax, că se așteaptă la o guvernare minoritară PNL-USR-UDMR-minorități cu susținere din tabăra suveranistă.

„Dacă această linie votată astăzi în PNL, la cererea lui Ilie Bolojan, se va impune, ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS”, a declarat Antonescu.

PSD a decis să-i tragă preșul de sub picioare premierului Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru. Înaintea ședinței, PNL și USR anunțau la unison că dacă PSD ia o astfel de decizie, Coaliția se rupe.

PSD are două variante după acestă decizie, conform liderilor săi. Fie guvernare în Coaliția actuală, dar fără Bolojan, fie opoziție. Liderii social-democrați au exclus, declarativ, un guvern cu forțe suveraniste sau susținerea unui executiv minoritar. PSD n-a vrut însă să nege posibilitatea unor alegeri anticipate.

În declarațiile de după decizia PSD, PNL a confirmat că nu mai vrea guvernare cu social-democrații. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a prezentat cele două opțiuni de pe masa liberalilor: guvern minoritar în jurul lui Ilie Bolojan, fără PSD, sau opoziție.

Președintele USR Dominic Fritz a declarat după vot că toți miniștrii USR vor fi la serviciu ziua următoare. USR nu renunță la premierul Bolojan.