Crin Antonescu: Ce tupeu să aibă USR să vorbească de securiști? Sunt părinții voștri!

De Rami Cristescu - REDACTOR
Fostul candidat al coaliției PSD-PNL-UDMR a comentat conflictul din interiorul Coaliției de guvernare, care a culminat cu retragerea sprijinului pentru premierul Bolojan de către social-democrați. Acesta a lansat un atac la adresa celor din USR, despre care spune că fac și ei parte din „șobolanii” din cămară.

„Ai intrat, ai aprins lumina, erau șobolani. Eu sunt de acord că e cămara plină de șobolani”, a spus Crin Antonescu la Gândul, conform Mediafax, referindu-se la metafora folosită de premierul Bolojan pentru a descrie corupția din interiorul sistemului.

Antonescu a spus că acești „șobolani” nu provin doar din partidele tradiționale.

„Nu cred că sunt numai de la PSD. Cred că sunt destui de la USR. Asta este ce s-a întâmplat mereu”, a spus fostul lider liberal.

Totodată, Antonescu a criticat discursul USR, care pune accent pe securiști vechi și noi. Acesta a ținut să le amintească acestora că și părinții acestora „sunt securiștii”.

„Ce tupeu să ai tu, USR-ist, să vorbești de securiști? Care securiști? Securiștii de ieri? Ăia comuniști?”, a afirmat Antonescu. „Păi sunt părinții voștri, măi. Nu ai lui Dominic Fritz, că, mă rog, mă gândesc că în Germania nu erau. Sunt părinții voștri, fizic, la propriu”, a adăugat acesta.

Guvern minoritar cu susținere suveranistă

Antonescu susține că partidul USR a fost susținut de acești „securiști” noi. „Securiștii de azi, păi ei sunt cei care v-au creat și care v-au promovat”, a mai declarat fostul lider liberal.

Crin Antonescu a mai spus la Gândul, conform Mediafax, că se așteaptă la o guvernare minoritară PNL-USR-UDMR-minorități cu susținere din tabăra suveranistă.

„Dacă această linie votată astăzi în PNL, la cererea lui Ilie Bolojan, se va impune, ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS”, a declarat Antonescu.

PSD a decis ca Bolojan să plece

PSD a decis să-i tragă preșul de sub picioare premierului Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru. Înaintea ședinței, PNL și USR anunțau la unison că dacă PSD ia o astfel de decizie, Coaliția se rupe.

PSD are două variante după acestă decizie, conform liderilor săi. Fie guvernare în Coaliția actuală, dar fără Bolojan, fie opoziție. Liderii social-democrați au exclus, declarativ, un guvern cu forțe suveraniste sau susținerea unui executiv minoritar. PSD n-a vrut însă să nege posibilitatea unor alegeri anticipate.

În declarațiile de după decizia PSD, PNL a confirmat că nu mai vrea guvernare cu social-democrații. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a prezentat cele două opțiuni de pe masa liberalilor: guvern minoritar în jurul lui Ilie Bolojan, fără PSD, sau opoziție.

Președintele USR Dominic Fritz a declarat după vot că toți miniștrii USR vor fi la serviciu ziua următoare. USR nu renunță la premierul Bolojan.

  1. Dar ce tupeu sa apeleze, fuduii europeni, la putinisti! Li s-a tocit limba cu ac denumire. Cel putin PNL-istii care au inventat botii, iar ponoasele le-au tras altii…..

  2. KKRAU:’Simţ enorm şi văz monstruos” :))) cum e si normal,in politica romaneasca dupa securistii victoriosi in 89,urmeaza copchiii lor,tot gradati,sarcina ramane in familie

