Criză la Secția ATI de la Marie Curie: 7 asistente plecate, 5 locuri pentru bebeluși închise

Secția de ATI nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie” din București traversează o criză fără precedent. Dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției, a fost nevoit să ceară Direcției de Sănătate Publică (DSP) reducerea temporară a capacității de la 27 la 22 de locuri. Decizia vine după ce șapte asistente au plecat în ultimele luni, iar posturile rămân blocate în sistem. Nimeni nu le-a luat locul.

O asistentă la cinci pacienți

Legea prevede un raport de o asistentă la doi pacienți în secțiile de terapie intensivă. Realitatea din Marie Curie este cu totul alta.

„Avem o asistentă la 3, 4, 5 pacienți, când sunt concedii”, spune Cîrstoveanu.

Secția tratează cazuri extrem de grave. Nou-născuți pe ECMO, pacienți post-operator de chirurgie cardiacă, pacienți instabili hemodinamic. Orice eroare poate fi fatală.

„Am făcut cerere la DSP să scoatem temporar cinci locuri din structura secției ca să putem face față și să nu punem la risc viața celorlalți pacienți”, a explicat medicul.

Bebeluși din toată țara care așteaptă

Criza vine în contextul unei cereri uriașe. Dr. Cîrstoveanu monitorizează în timp real, printr-o aplicație dedicată, nou-născuții din toată România care au nevoie urgentă de îngrijire la Marie Curie.

De obicei, între 10 și 30 de copii se află pe lista de așteptare. Rata de mortalitate a ajuns la 5 la mie, o creștere față de anii anteriori, tocmai pentru că nu toți copiii ajung să fie tratați la timp. Acum, cu și mai puține locuri disponibile, situația riscă să se agraveze.

O nouă secție, aproape gata, dar fără personal

În curtea spitalului se află, aproape finalizată, o nouă secție ATI nou-născuți, cu 20 de paturi suplimentare. Proiectul este unic în Europa: sală de operație amplasată în mijlocul reanimării, inspirată dintr-un spital din Seul.

Dotările includ RMN neonatal dedicat, zonă pentru prepararea soluțiilor injectabile, spații de cazare pentru părinți, bancă de lapte extinsă și centru de training pentru medici și asistente. Va fi cea mai modernă secție de acest tip din Sud-Estul Europei.

Problema rămâne aceeași: nu există personal calificat pentru a o deschide. La această oră, noua secție nu a fost dată în folosință.