Criză la Secția ATI de la Marie Curie: 7 asistente plecate, 5 locuri pentru bebeluși închise

Secția ATI nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie” funcționează în regim de criză, după plecarea a șapte asistente, ale căror posturi au rămas blocate. Medicul-șef Cătălin Cîrstoveanu este nevoit să ceară DSP reducerea temporară a capacității de la 27 la 22 de locuri pentru a nu pune în pericol viața pacienților. Între 10 și 30 de bebeluși din toată țara se află permanent pe lista de așteptare. Rata mortalității este în creștere, iar noua secție cu 20 de paturi suplimentare, aproape finalizată, nu poate fi deschisă tot din lipsă de personal. Situația a fost semnalată de jurnalista Eugenia Foarfecă, într-un articol scris pentru news.ro.

Redactia Cotidianul - redactor
Criză la Secția ATI de la Marie Curie: 7 asistente plecate, 5 locuri pentru bebeluși închise

Doctorul Cătălin Cîrstoveanu, sursa: Facebook Secția ATI, Marie Curie

Secția ATI nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie” funcționează în regim de criză, după plecarea a șapte asistente, ale căror posturi au rămas blocate. Medicul-șef Cătălin Cîrstoveanu este nevoit să ceară DSP reducerea temporară a capacității de la 27 la 22 de locuri pentru a nu pune în pericol viața pacienților. Între 10 și 30 de bebeluși din toată țara se află permanent pe lista de așteptare. Rata mortalității este în creștere, iar noua secție cu 20 de paturi suplimentare, aproape finalizată, nu poate fi deschisă tot din lipsă de personal. Situația a fost semnalată de jurnalista Eugenia Foarfecă, într-un articol scris pentru news.ro.

Secția de ATI nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie” din București traversează o criză fără precedent. Dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției, a fost nevoit să ceară Direcției de Sănătate Publică (DSP) reducerea temporară a capacității de la 27 la 22 de locuri. Decizia vine după ce șapte asistente au plecat în ultimele luni, iar posturile rămân blocate în sistem. Nimeni nu le-a luat locul.

O asistentă la cinci pacienți

Legea prevede un raport de o asistentă la doi pacienți în secțiile de terapie intensivă. Realitatea din Marie Curie este cu totul alta.

„Avem o asistentă la 3, 4, 5 pacienți, când sunt concedii”, spune Cîrstoveanu.

Secția tratează cazuri extrem de grave. Nou-născuți pe ECMO, pacienți post-operator de chirurgie cardiacă, pacienți instabili hemodinamic. Orice eroare poate fi fatală.

„Am făcut cerere la DSP să scoatem temporar cinci locuri din structura secției ca să putem face față și să nu punem la risc viața celorlalți pacienți”, a explicat medicul.

Bebeluși din toată țara care așteaptă

Criza vine în contextul unei cereri uriașe. Dr. Cîrstoveanu monitorizează în timp real, printr-o aplicație dedicată, nou-născuții din toată România care au nevoie urgentă de îngrijire la Marie Curie.

De obicei, între 10 și 30 de copii se află pe lista de așteptare. Rata de mortalitate a ajuns la 5 la mie, o creștere față de anii anteriori, tocmai pentru că nu toți copiii ajung să fie tratați la timp. Acum, cu și mai puține locuri disponibile, situația riscă să se agraveze.

MARIE CURIE
Fotografie publicată pe pagina de Facebook a secției ATI de la Marie Curie

O nouă secție, aproape gata, dar fără personal

În curtea spitalului se află, aproape finalizată, o nouă secție ATI nou-născuți, cu 20 de paturi suplimentare. Proiectul este unic în Europa: sală de operație amplasată în mijlocul reanimării, inspirată dintr-un spital din Seul.

Dotările includ RMN neonatal dedicat, zonă pentru prepararea soluțiilor injectabile, spații de cazare pentru părinți, bancă de lapte extinsă și centru de training pentru medici și asistente. Va fi cea mai modernă secție de acest tip din Sud-Estul Europei.

Problema rămâne aceeași: nu există personal calificat pentru a o deschide. La această oră, noua secție nu a fost dată în folosință.

Distribuie articolul pe:

5 comentarii

  3. Facultatea de Pediatrie pt a inventa Medicul (generalist) de familie pt ca nu v-ati gandit la viitor ati crezut ca daca ati ajuns adulti si parlamentari Romania nu mai are nevoie de copii si de o grija atenta pt dezvoltarea lor…numai ca daca nepotii vostri ar avea probleme veti gasi aprobarea/gratuitatea pt a-i duce in strainatate, numai daca o urgenta de ore pt copiii vostri v-ar putea trezi, desi nu-i sigur ca aveti in torace un cord, poate o pompa de piatra…

    Răspunde

  4. Am vrut să scriu Ca la proști. Corect este ca la renegați criminali distrugători de neam și țară.

    Răspunde

  5. Vraja marii! Asta-i sistemul de sănătate. Haos total. Lipsa de organizare, nu de bani. Banii merg in buzunarul șmecherilor cu 1 pacient pe săptămână. De ce nu sunt plătiți de casa in funcție de serviciile prestate?

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro