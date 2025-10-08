CSM, mesaj de avertisment pentru politicieni

Curtea Constituţională a amânat din nou, miercuri, o decizie cu privire la proiectul legislativ referitor la pensiile de serviciu ale magistraţilor.

În acest context, Consiliul Superior al Magistraturii transmite un mesaj prin care avertizează că ”va utiliza în continuare toate instrumentele legale pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statutului magistraţilor”.

”Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situaţie de o gravitate excepţională”, de vină fiind politicienii, care refuză dialogul şi au iniţiat demersul legislativ privind modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor, a transmis CSM într-un comunicat.

CSM avertizează că problemele ridicate anterior nu au fost rezolvate și vorbește despre riscuri ”cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraţilor”

”Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situaţie de o gravitate excepţională generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenţi ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu iniţierea şi adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor. În mai multe rânduri Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenţia asupra riscurilor cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraţilor, prin luări de poziţie ale factorului politic şi prin campanii mediatice care au urmărit discreditarea sistemului judiciar şi culpabilizarea acestuia pentru situaţia economică şi socială în care se află România”, se arată în document.

Niciuna dintre cauzele care au generat reacţia sistemului judiciar nu a fost înlăturată, se mai arată în document, care precizează, de asemenea, că nu există nicio preocupare cu privire la impactul ”demersurilor factorului politic asupra independenţei justiţiei”.

Consiliul Superior al Magistraturii mai transmite că ”va utiliza în continuare toate instrumentele legale pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statutului magistraţilor, astfel încât să fie garantate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi parcursul democratic al societăţii româneşti”.