”Cu adevărat un prost”. Elon Musk şi-a ieşit din minţi

Musk l-a numit pe Navarro ”cu adevărat un prost”.

Miliardarul, care şi-a exprimat dezacordul faţă de politica taxelor vamale al cărei mare arhitect este Peter Navarro, a comentat sub un clip în care consilierul însărcinat cu Comerţul al lui Trump apreciază că Elon Musk ”nu este un producător de maşini”, ci doar un ”asamblant”.

”Navarro este cu adevărat un prost. Ceea ce spune aici este evident fals (…) Tesla are cele mai multe mașini fabricate în America. Navarro este mai prost decât un sac de cărămizi”, a scris Musk.

Navarro is truly a moron. What he says here is demonstrably false.

— Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2025