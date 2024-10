Cu cât o privești mai mult pe Kamala Harris, cu atât înțelegi mai puțin

Vicepreședinta Kamala Harris a acceptat al treilea interviu cu jurnalistul Bill Whitaker, de la CBS News, parte dintr-o campanie mediatică intensă menită să gonfleze cât mai mult imaginea unui politician lipsit de experiență, care nu a participat la alegerile primare ale Partidului Democrat și care a fost catapultat direct în cursa finală pentru Casa Albă.

Când, în căutare disperată de alegători în cele câteva state care vor decide alegerile, Kamala Harris alege să apară în presa netradițională, în podcasturi precum ”Call Her Daddy”, și este întrebată cum se simte când este ataca pentru că nu are copii, candidata democrată reușește să transforme glume răsuflate și stereotipuri în răspunsuri acceptabile. Însă când se vede obligată să ofere răspunsuri de substanță la întrebări care îi preocupă pe mai toți americanii, vicepreședinta Harris se ”evaporă”.

Așa s-a întâmplat în interviul pentru CBS. Întrebată de ce administrația Biden-Harris nu a abordat cu mai multa seriozitate problema imigrației ilegale, Harris a repetat robotic răspunsul pe care l-a învățat de la consilierii de campanie – a acuzat Congresul SUA și pe Donald Trump, ”care vrea să profite electoral de o problemă, nu să o rezolve, și le spune colegilor săi din Congres să nu voteze legile care ar putea să o rezolve”. Însă jurnalistul CBS nu a renunțat: ”Au fost valuri fără precedent de imigranți ilegali în primii trei ani de mandat. Numărul a crescut de patru ori față de ultimul an al administrației Trump. Relaxarea regulilor imigrației la care ați recurs a fost o greșeală?”. A fost momentul în care candidata democrată la Casa Alba s-a pierdut: ”Este o problema veche. Sunt soluții la îndemână și am oferit soluții din prima zi de mandat… Am promovat rezolvarea problemelor, nu problemele în sine”. Întrebată încă o dată despre creșterea fără precedent a imigrației ilegale, Harris a spus: ”Cifrele de azi… trebuie să reducem imigrația ilegală, trebuie să reducem fluxul de fentanil, însă trebuie ca Congresul să acționeze”.

După ce guvernul Netanyahu a primit miliarde de dolari și arme din partea Americii, Israelul ignoră apelul SUA pentru încetarea focului. ”Se pare că premierul Netanyahu nu ne asculta”, a spus jurnalistul CBS, întrebând-o pe Harris dacă SUA mai au influență asupra premierului Netanyahu. ”Vom continua să facem ce este necesar pentru ca SUA să arate limpede care este poziția noastră cu privire la încheierea acestui război”, a fost non-răspunsul lui Harris.

”Planul meu este să investim în micile afaceri, pentru că astfel întărim calea de mijloc. Micile afaceri sunt coloana vertebrală a economiei americane”, au sunat platitudinile Kamalei Harris la întrebările legate de economie. Întrebată cum va plăti administrația pentru cheltuielile de o mie de miliarde de dolari pe care și le propune, Harris a spus că ”bogații vor contribui cu partea lor”. ”Da, dar noi trăim în lumea reală. Cum veți trece această lege prin Congres?” Răspunsul lui Harris nu putea fi mai confuz: ”Nu sunt mioapă. Sunt funcționar public, dar sunt și capitalist”.

Echipa de campanie a Kamalei Harris a organizat o ofensivă de proporții în presă, însă această strategie presupune uneori și prezenta candidatei Harris, care nu poate oferi claritate. În ultimul său interviu pentru MSNBC, Haris a folosit de cel puțin trei ori cuvântul ”holistic” când a răspuns la întrebări legate de viitoarea ei politică pentru locuințe. În interviul pentru CBS, Harris a repetat de multe ori sloganuri corporatiste precum ”soluții, nu probleme”. Însă nu a reușit să ofere răspunsuri relativ limpezi la întrebări cât se poate de concrete și care îi preocupă pe majoritatea alegătorilor. Înainte de ultimul interviu al lui Harris pentru CBS, casele de pariuri au înregistrat o creștere a șanselor lui Donald Trump de a câștiga alegerile. Cu cât americanii se uită mai mult la Kamala Harris, cu atât înțeleg mai puțin despre opiniile ei și politica ei. Pariorii și, cu siguranță, consilierii ei au priceput acest lucru, însă nu o pot scoate din jocul mediatic, așa cum s-a întâmplat cu Joe Biden, în urmă cu patru ani, când actualul președinte și-a făcut campanie izolat la reședința sa, invocând pandemia de covid-19.