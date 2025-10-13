Cu cine am juca la baraj dacă batem în Bosnia 

Victoria în fața Austriei este uriașă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, sporește considerabil șansele de a termina grupa pe locul 2 dacă ne vom lua revanșa în Bosnia după acel 0-1 total nemeritat de la București.

Un succes la Zenica, urmat de un altul la scor cu San Marino, acasă, ar însemna ca tricolorii să încheie pe locul 2 și să beneficieze de adversari mai abordabili în semifinala barajului.

Cel mai important este acum să dublăm acasă la Edin Dzeko și ai lui victoria contra Austriei. Deși pare paradoxal, San Marino nu va veni la București să ne pună bețe în roate. Și asta pentru că San Marino a câștigat, bătând pe Liechtenstein, Liga D din Liga Națiunilor. Și pe lângă promovarea în Liga C dacă România va termina pe locul 2 i se va deschide, incredibil, dar adevărat, ușa de a juca și ea la baraj prin Liga Națiunilor. Mai mult de atât, locul 2 pentru tricolori ar duce și naționala de peste Prut la baraj!

Asta ar însemna că ar fi mari șanse ca locul 2 să se stabilească, dar numai dacă îi învingem pe bosniaci, la o posiblilă egalitate de puncte ca să se aplice al doilea criteriu de calificare, golaverajul. Unde noi stăm rău și față de Austria și de Bosnia. Și atunci nu ar mira pe nimeni ca San Marino să primească un număr de goluri, pentru ca ar fi în interes propriu, ajutând România să termine pe locul 2 ajutându-se și pe sine să prindă barajul.

Dacă terminăm pe locul 2, atunci cele mai mari șanse să jucăm semifinala barajului ar fi să dăm peste Slovenia, Slovacia sau Albania. Iar semifinala s-ar juca la București. Dacă terminăm pe locul 3, vom da peste naționalele din prima urnă valorica, gen Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.

Și mai există posibilitatea ca deși ar termina pe locul 2 România să nu prindă urna a doua valorică. În această situație, ținând cont de situația actuală, am da peste Polonia, Scoția, Ungaria sau Cehia. Pentru că, deși matematic există și această ipoteză de a câștiga grupa ea este aproape nerealistâ, presupunând în primul rând ca Austria să nu mai facă decât un punct în ultimele două meciuri.