Cu excepția SUA, nimeni nu dorește încetarea războiului

În aprilie 2022, atunci când administrația Zelenski a renunțat la negocierile de pace de la Istanbul, SUA și Ucraina făceau schimb intens de informații privind mișcările armatei ruse. Citând un ofițer de rang înalt din armata SUA, The New York Times scria, la jumătatea lunii aprilie 2022, ca ofițerii americani și ucraineni desfășurau o recunoaștere de rutină în Marea Neagră: ”Americanii au spus: O, este Moskva. Ucrainenii au spus: O, Doamne. Mulțumim mult. La revedere”. Iar apoi două rachete britanice Neptune lansate de armata ucraineană au scufundat nava amiral a flotei ruse din Marea Neagră.

”Pentru americani a fost multă furie și surpriză, pentru că Ucraina deținea rachete capabile să ajungă la acea navă, dar și panică, pentru ca administrația Biden nu a intenționat să-i ajute pe ucraineni să distrugă un simbol puternic al forței militare ruse”, scria The New York Times.

Trec doi ani si Ucraina desfășoară o operațiune spectaculoasă în care distruge o parte din flota de bombardiere strategice a Rusiei. Până și unul dintre cei mai belicoși membri ai administrației Trump, generalul Keith Kellogg (trimis special pentru Ucraina, însă rămas pe linie moartă câtă vreme Moscova îl preferă pe Steve Witkoff ca partener de discuții), a spus următoarele despre distrugerea unei părți din triada nucleară a Rusiei: ”Nivelul riscului crește mult. Cei care pricep sfera securității naționale știu că atunci când este atacat sistemul de supraviețuire națională al unui oponent, căci asta este triada nucleară, înseamnă că ridici mult nivelul riscului. Cred că vrem să evităm asta”.

Reacția generalului Kellogg a fost de dezaprobare – SUA încearcă să reducă riscurile, în vreme ce Ucraina sporește riscurile. A fost o reacție similară cu cea a administrației Obama.

Însă The New York Times are o cu totul alta abordare. După discuția telefonica de pe 4 iunie, prima dintre Donald Trump și Vladimir Putin după atacul ucrainean cu drone asupra flotei de bombardiere, Trump a declarat: ”Președintele Putin a spus, foarte ferm, că va trebui să răspundă la recentul atac asupra bazelor aeriene. A fost o conversație bună, dar nu una care să duca la o pace imediată”.

”Donald Trump descrie episodul ca și cum ar fi un spectator și sugerează că răspunsul agresiv al Rusiei este un fapt împlinit”, scrie The New York Times. ”După ce spusese luna trecută că Vladimir Putin este absolut nebun, Trump a schimbat tonul și a spus că vrea să-i dea un termen de două săptămâni pentru a demonstra un progres în negocierile cu Ucraina. Iar acum vrea ca Putin să-l ajute să încheie un acord nuclear cu Iranul”. ”După cum el însuși a prezentat discuția, Trump nu a încercat să-l descurajeze pe liderul rus să riposteze împotriva Ucrainei”, îi reproșează și The Guardian.

Presa occidentală este nemulțumită că reacția lui Donald Trump este identică cu cea a administrației Biden și dorește o implicarea mult mai puternică a SUA în descurajarea Rusiei și în război.

Puține sunt articolele care încearcă să vadă și cealaltă jumătate a paharului. ”Având în vedere că atacul s-a produs înaintea unei runde de negocieri, el poate fi văzut ca o violare a solicitării președintelui Trump de a găsi o cale pentru încetarea războiului. Washingtonul va fi înfuriat de faptul că Ucraina a vizat o parte a triadei nucleare ruse fără consultare, având în vedere riscurile unei confruntări nucleare. Orice victorie ucraineană va fi o victorie a la Pirus. Distrugerea avioanelor este fără îndoiala o lovitură pentru Rusia. Însă asta nu va împiedica Rusia să-și continue războiul de uzură în estul Ucrainei sau să reia campania cu drone împotriva orașelor ucrainene”, scrie UnHerd.

Se poate ca Ucraina să fi avut informații satelitare de la o țară occidentală, poate chiar din SUA. Bloggerii militari ruși au lansat acuzații la adresa Kazahstanului, sugerând că dronele ucrainene au intrat în Rusia venind din Kazahstan. Un asemenea scenariu se poate extinde și la alte țări, inclusiv vecinii Ucrainei. Dacă SUA au știut despre aceasta operațiune, înseamnă ca este cobeligerant în acest caz particular. Dacă SUA nu au făcut asta, atunci administrația SUA mai primit o palma peste fata din partea Ucrainei (dar si al aliaților care ar fi putut ajuta Kievul) în schimbul întregului ajutor pentru Ucraina. ”Nu au existat comentarii despre această operațiune nici din partea conducerii SUA, nici din partea celei ruse. Ambele părți par să știe cât de mult înseamnă asta pentru viitorul discuțiilor și cat de mulți sunt cei care vor să zădărnicească aceste discuții”, scrie The American Conservative.

”Nu cred că ucrainenii au făcut asta pentru a provoca o grea lovitură Rusiei. Comparațiile cu Pearl Harbour nu sunt cele mai potrivite. O explicație mai bună este că ucrainenii au executat aceasta operațiune ca pe o demonstrație de forță și ca pe o mișcare tactică. Rusia nu poate pune capăt conflictului fără o victorie simbolică. Și ucrainenii nu vor ca acest conflict să se încheie și vor să zădărnicească convorbirile de pace. Cronologia loviturii, elementele subversive, discreția și lipsa de comunicare cu patronii americani duc la această concluzie.

Cea mai bună opțiune este retragerea SUA din acest război. După cum a spus președintele Trump, nu este războiul nostru, iar vicepreședintele Vance și secretarul Rubio au sugerat că există o limită a capitalului politic pe care îl putem cheltui pentru un conflict periferic. Având în vedere atacul ucrainean asupra triadei nucleare ruse și solicitările maximale ale Rusiei pentru o încetare a focului, este limpede ca nicio tabără nu își dorește încetarea conflictului. Însă una dintre tabere este dependentă de banii din SUA, de informațiile și armele Americii. Scopurile acestei tabere diferă de cele ale protectorului său hegemonic”, mai scrie The American Conservative.