Unul dintre jucătorii mereu luați în vizor pentru că s-a aflat pe lista selecționerului Edi Iordănescu de fiercare dată când nu a avut probleme cu accidentările și că, de fapt, nu ar avea ce căuta la echipa națională este Ianis Hagi. Un fotbalist care, orice ar face, indiferent cât de bine ar juca, va purta toată viața pe umeri imensa povară și responsabilitate a numelui tatăului său, Gică Hagi.

Ianis e conștient tot timpul că având numele de Hagi are o datorie uriașă. Și, la 30 de ani după ce Gică Hagi marca de la 25 de metri cu un șut cu stângul în poarta galezilor la Cardiff, la Felcsut, în micuțul sat din Ungaria cu stadion de primă divizie, Ianis șuta tot cu stângul, imparabil, în poarta israelianului Glazer și aducea victoria și calificarea. Hagi junor are o dedicație specială pentru acest gol.

„Ne-am îndeplinit obiectivul. Pentru asta ne-am pregătit și cred că am ajuns la EURO pe merit. Cred că am reușit să ne adaptăm la orice situație, indiferent de teren, de joc.

Am luat gol, dar am reușit să fim calmi, echilibrați. Știam că vor veni golurile și victoria. Am spus și la conferința de presă că România e pregătită. Am fost pregătiți de orice.

E clar că suntem conștienți de ce am făcut. Sperăm să terminăm pe primul loc, suntem profesioniști și ăsta e gândul nostru. Apoi vom petrece, pentru că am meritat.

Această generație are două calificări la EURO U21, o semifinală la U21. Cei mai experimentați au o calificare la EURO în 2016. Avem încredere să ne batem cu toți.

Dedic calificarea întregii țări, chiar și când nu au fost meciurile bune suporterii au venit la meciuri. Apoi familiei și celor care mă iubesc și pe care îi iubesc”