Cum a ajuns Bîrligea la FCSB

Daniel Bîrligea a fost cumpărat în timpul acestui sezon de patronul FCSB, Gigi Becali, de la CFR Cluj, pentru suma de 2 milioane euro. Cu 11 goluri în 19 meciuri jucate în tricoul echipei campioane, Bîrligea se anunță a fi, probabil nu peste mult timp, marea lovitură a latifundiarului din Pipera care nu va renunța la golgeterul său sub suma de 10 milioane euro.

Recent, jucătorul intrat inclusiv în atenția lui Mircea Lucescu a dezvăluit pentru Digi Sport faptul că își dorea să plece de la Cluj, deoarece, deși marcase sezonul trecut 15 goluri pentru ardeleni, nimeni nu venise cu nici o ofertă de prelungire a contractului. Acest lucru l-a întristat și chiar dacă nu ar fi venit oferta lui Gigi Becali era decis să plece din Gruia, mai ales că îl căutase și Marius Șumudică pentru a-l aduce la Rapid.

Dar a sunat peste puțin timp și Gigi Becali, iar în familia Bîrligea sunt mai multe rude care țin cu FCSB, astfel încât Daniel a promis că dacă îl va căuta și Becali va spune Da prin prima. Ceea ce s-a și întâmplat.

„Eram în vacanță, pe Insula Mare a Brăilei, la grătar, lângă Dunăre, și am văzut pe TikTok că Bîrligea se duce la Rapid sau la FCSB. Pe TikTok, am aflat că cineva vrea să mă vândă. Nici acum nu am descoperit cine m-a vândut. L-am sunat pe managerul meu, nu știam nimic, unchii mei sunt amândoi fani FCSB și m-a sunat Șumudică, întrebându-mă dacă vreau sau nu să plec.

I-am spus că nu știu sigur dacă vreau să plec, dar dacă vine vreo ofertă, plec. După vreo 30 de minute, mă sună Becali. Înainte de asta, i-am zis unchiului meu că, dacă mă sună Becali, mă duc la FCSB.

După vreo 30 de minute, o oră, văd un număr, dar nu am reușit să răspund pentru că nu aveam telefonul la mine. După un timp, văd pe Whatsapp poză cu domnul Becali.

Mi-a spus: «Gata, te-am cumpărat, mâine dimineață te aștept la vizita medicală!» Și, de acolo, am început să vorbesc cu managerul meu. Eu din partea CFR-ului nu știam nimic.

În vară, am încercat să plec în afară, aveam încredere în mine că pot face o schimbare, dar nu mi s-a oferit încrederea necesară. Nu mi-au oferit un contract în decurs de un an și jumătate, deși eram un jucător care marcase 15 goluri și jucase 40 de meciuri din 40.

Cred că a fost o eroare din partea lor. Cu o săptămână înainte de FCSB le-am spus că, dacă nu mă vând acum, probabil voi pleca eu singur”.