Cum a ajuns din nou Gigi Becali să se uite la meciurile echipei naționale. Principalul finanțator al FCSB, latifundiarul Gigi Becali, a declarat că de ani buni nu a mai urmărit meciurile echipei naționale, nici măcar în recenta campanie de calificare la turneul final al EURO 2024.

Adept al jocului ofensiv, care să creeze ocazii de gol Becali a declarat în mai multe rânduri în timpul mandatului lui Edi Iordănescu faptul că a renunțat să mai urmărească partidele echipei naționale. Îl deranjează să se uite la echipele care majoritatea meciuui se apără și atacă foarte rar.

Venirea însă a experimentatului selecționer de 79 de ani Mircea Lucescu a schimbat complet datele problemei. Gigi a început să fie atent la evoluția tricolorilor, ale căror partide nu le-a ratat. Și spune că trăiește astfel o mare bucurie văzând schimbările în bine în jocul echipei naționale.

„Nu știu cine va fi atacantul naționalei. Pe mine nu prea mă interesează. Eu știu valoarea lui Bîrligea și mă interesează ce face la mine. E bine că de când a venit Mircea Lucescu am început să am și eu o bucurie la echipa națională.

Mă bucur și țin pumnii. Până acum nu țineam pumnii. Așa este normal, să fii om, să ții cu fotbalul tău, cu țara ta, dar până acum nu mă interesa.

S-au întâmplat niște lucruri, dar Mircea Lucescu e un om de calitate, omul își vede de treaba lui, își face meseria cum trebuie. Nu poți să zici de Lucescu despre faptul că are interese. Am încredere 500%, nu 100%.

Am spus de la început. Ce poți să-i spui? Patru meciuri câștigate. Le-a câștigat categoric. Nu că a avut noroc. Victoria a fost victorie. Se vede că echipa joacă, avem faze de poartă, combinații.

Fotbal, fotbal se joacă. Nu mai jucăm cu 6-7 în apărare. La noi este inițiativa, noi suntem cu fundașii la centrul terenului. Așa îmi place mie fotbalul – a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.RO.