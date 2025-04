Cum a permis Ponta inundarea unor sate ale României ca să salveze Belgradul

Un pasaj dintr-o declaratie în care Victor Ponta amintește despre inundațiile din 2014 s-a viralizat. Ponta a vorbit despre o decizie a sa de a permite inundarea unor sate ale României pentru a salva Belgradul.

Ponta a explicat cum a ajuns să fie și cetățean sârb, într-un podcast moderat de Robert Turcescu.

„Mi-au dat-o pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor, am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul. S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul”, a spus Victor Ponta.

Chestionat de ce autoritățile din România nu voiau să deschidă valea de la Porțile de Fier, Victor Ponta a spus că „pentru că se inunda partea românească”.

„Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa”, a detaliat Ponta.

„Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de aia, și-acuma nu mă cheamă să-nvârt și eu un ciolan, că el e întotdeauna cu ciolanul (…). Dar i-am dat despăgubiri, stai liniștit că i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate”, a spus actualul candidat.

Victor Ponta este convins că atunci a luat decizia corectă, de a salva Belgradul de la inundații.

„Băi, e Belgradul! E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul! Cum să zic, da, mă, inundați Belgradul ca să salvăm cetatea lui Dinescu? Crama lui Dinescu… Lasă că s-a refăcut crama, e foarte bună. Cam așa fost”, a explicat candidatul la prezidențiale.

El a spus că după acel episod președintele sârb i-a acordat cetățenia, iar Parlamentul a aprobat decizia: „Mă gândeam că nu mai fac politică. Îmi place Belgradul și-mi place Serbia foarte tare”.

Ponta a revenit ulterior cu precizări spunând că ”în 2014 au avut loc cele mai mari inundații din ultimii 120 de ani din Europa”

”Un lider ia decizii rapide și corecte — și asta am făcut! Cei care acum mă acuză cu ură oarbă lucrau, în 2014, alături de mine în Guvern! Împreună am protejat românii și am ajutat vecinii! Și așa trebuie să facem și în continuare”, a explicat Ponta.