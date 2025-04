Cum scapă infractorii de deportarea din Europa

Justiția britanică a decis ca un infractor din Somalia nu poate fi deportat, pentru că revenirea în țara de origine i-ar produce foarte mult ”stres”, scrie The Telegraph. Un tribunal pentru migrație a decis că somalezul, care depusese cerere pentru azil în Marea Britanie, ar suferi foarte mult ”stres” dacă ar fi deportat, iar asta i-ar agrava boala mintală. În aceste condiții deportarea ar încălca prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului legate de persecuție și tratament inuman.

Somalezul a fost arestat pentru infracțiuni nespecificate. El suferă de schizofrenie și este alcoolic de mai bine de 20 de ani, arată The Telegraph. Aceștia sunt factori care i-au permis să rămână în Marea Britanie, unde a sosit în 1999. Judecătorul britanic a argumentat că revenirea în Somalia i-ar putea fi fatală, pentru că este dependent de o anumită medicație și este foarte vulnerabil. Ministerul britanic de Interne are un program pentru sprijinirea financiară a infractorilor care sunt deportați, ceea ce ar fi permis statului britanic să finanțeze tratamentul individului, odată ajuns în Somalia. Însă judecătorul a specificat că acesta nu ar avea parte de monitorizare medicală zilnică in Somalia, așa cum se întâmplă în Marea Britanie.

În Marea Britanie sunt nu mai puțin de 42.000 de apeluri în justiție împotriva unor decizii de deportare. În luna martie, un judecător a împiedicat deportarea unui pedofil pakistanez, arătând că, fiind alcoolic, ar fi supus ”unui tratament inuman sau degradant”. Tot anul acesta, justiția a oprit deportarea unui pakistanez care își ispășise o condamnare pentru agresiune sexuala și apoi a mai comis o infracțiune identică împotriva unei adolescente. Judecătorul a argumentat că revenirea în Pakistan ar fi extrem de ”dură”, pentru că familia sa a dezaprobat categoric faptele pe care le-a comis în Marea Britanie.