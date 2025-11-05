Cum scăpăm de epuizarea la muncă. Sfaturile medicilor

În spațiul public, în România, s-a vorbit despre burnout, în special în legătură cu activitatea medicală, însă epuizarea la locul de muncă poate afecta pe oricine. Și nu este de mirare că se întâmplă, având în vedere că fiecare dintre noi dorește să se afirme profesional.

Burnout-ul nu este de ignorat, pentru că impactul asupra vieții noastre, atunci când părăsim locul de muncă, este semnificativ. Mulți oameni care trec prin burnout au suferit atacuri de panică, stări de anxietate și depresie.

Cum prevenim burnout-ul?

Primul pas pe care trebuie să-l facem pentru a scăpa de epuizarea la locul de muncă este să conștientizăm că există, iar aici intervin terapeuții cărora le putem cere ajutorul. Mai departe, specialiștii susțin că, după terapie, stă în puterea noastră să gestionăm burnout-ul astfel încât să nu ne mai afecteze.

„Prevenția înseamnă să ne știm structura de personalitate și factorii predispozanți spre stres și burnout, pentru a putea negocia mecanisme și comportamente sănătoase pentru noi. Dacă vorbim despre profesii pe care ni le-am ales din vocație pompieri, polițist, judecător sau medic să ne asumăm riscul de stres și cantitatea de stres care derivă din natura profesiei și practic, în momentul în care vrem să ne facem meseria pe care ne-am ales-o din vocație bine, înseamnă să avem grijă de noi și asta înseamnă să ne stabilim limite„ susține psihologul Jeni Chiriac, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, difuzată la Medika TV.

Când vorbesc despre limite, psihologii se referă la acele situații când trebuie să ne deconectăm total de la activitățile profesionale.

„O anumită limită înseamnă să nu mă uit peste mesaje de la ora 7 seara până a doua zi dimineață, la ora 4 când mă trezesc sau …Dacă vorbim despre medicii de gardă sau medicii cu pacienți internați, trebuie să aibă încredere în colegii pe care i-au lăsat în tură și să-și acorde pauza de care au nevoie” mai spune psihologul Jeni Chiriac.

O pauză de zece minute în timpul activităților profesionale se dovedește a fi la fel de benefică.

„Dacă practic relaxare, deconectare, preț de 10 minute e tot ce contează. Sunt acele 10 minute ale noastre, pentru noi” mai spune Jeni Chiriac.

Ce știm despre burnout