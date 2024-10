Cum se pot menține ”suveraniștii” la putere

În urmă cu doi ani, în Italia se instala cel mai de dreapta guvern începând de la Benito Mussolini. Presa europeană vorbea despre pericolul uriaș creat de venirea la putere a unui politician neo-fascist – Giorgia Meloni – și nu contenea să amintească declarațiile sale mai vechi sau mai recente care sugerau aplecarea către fascism.

În 2024, ”neo-fascista” Meloni a fost premiata, la New York, cu ”Global Citizen Award”, de către Atlantic Council, un think tank creat în anii 1960 pentru a deveni o interfață a NATO, pentru a aduna mai mult sprijin pentru alianța militară și a promova interesele guvernului și ale corporațiilor americane. Meloni, un politician paria până în 2022, a vorbit la New York despre ”națiune” și ”patriotism” în fața Atlantic Council și a fost aplaudată de audiența globalistă. Premiul i-a fost înmânat de cel mai bogat om din lume, Elon Musk.

Giorgia Meloni, intrată în lumea politică încă din adolescență, a devenit unul dintre cei mai influenți politicieni din Europa. Guvernul pe care îl conduce poate fi considerat mai stabil decât guvernul eterogen și în permanentă pierdere de popularitate din Germania, cu siguranță mai stabil decât noul guvern al ”perdanților” din Franta, decât guvernul progresist a lui Pedro Sanchez din Spania (care depinde de capriciile și ambițiile câtorva deputați loiali separatistului catalan Carles Puigdemont). Însă nu doar această stabilitate surprinzătoare pentru un guvern italian i-a adus lui Meloni aplauzele de la The Atlantic Council.

După ce, în campania electorală din Italia, Meloni s-a fotografiat cu premierul Viktor Orban și a vorbit despre viziunile lor comune, după preluarea guvernării a devenit o susținătoare ferma a poziției NATO în Ucraina, și-a creat o legătură puternică cu președintele Joe Biden și a susținut cadrul economic pro-austeritate al Comisiei Europene, urmând îndeaproape linia precedentului guvern tehnocrat condus de Mario Draghi, fost bancher Goldman Sachs și fost președinte al Băncii Centrale Europene.

Iar la nivel economic, Meloni a deschis total Italia în fața marilor corporații americane. Guvernul a adoptat o lege care oferă companiilor spațiale străine permisiunea să opereze in Italia. De aici și zâmbetele largi ale lui Elon Musk la oferirea premiului Atlantic Council – Spacelink va putea să câștige monopolul în zonele Italiei care nu au încă acoperire pentru trafic de date și să elimine concurența companiilor autohtone Optic Fiber și Telecom Italia (TIM).

În SUA, Meloni s-a întâlnit și cu CEO-ul BlacRock, cea mai mare companie de management al activelor din lume. Larry Fink gestionează active mai mari decât PIB-ul combinat al Germaniei și Japoniei, iar în Italia este cel mai important investitor instituțional străin la Bursa din Milano, deținând pachete mari de acțiuni la cele mai importante companii italiene. Guvernul Meloni a aprobat preluarea diviziei de telefonie fixă a amintitei companii TIM de către unul dintre marii parteneri ai BlackRock. Este vorba despre KKR, un fond american de investiții pe statele de plată ale căruia se afla, de mai bine de un deceniu, generalul David Petraeus, fost șef al CENTCOM și al CIA. ”Dincolo de faptul că această rețea de telefonie este un bun național, iar acum datele sensibile ale cetățenilor italieni ajung în mâini străine, aceste mișcări ale guvernului sunt apogeul unei lungi serii de privatizări care au început in anii 1990”, scrie jurnalistul Thomas Fazi, pentru UnHerd. ”Dacă este să coroborăm asta cu planurile de viitor ale BlackRock – printre altele, speră să cumpere rețeaua de cale ferată și autostrăzi din Italia, care acum se află sub control public sau semi-public – se pare că țara va deveni un avanpost al capitalului american, rămânând cu puțină suveranitate economică”.

Guvernul Meloni are dreptul de a interzice decizii majore ale unor companii private înregistrate în Italia, dacă acestea din urmă sunt lideri în domenii strategice, precum energia și sistemul bancar. Guvernul Meloni a dat lumină verde pentru ca banca UniCredit să înceapă preluarea băncii germane Commerzbank, una dintre cele mai mari din țară. La mijloc se află tot americanii de la BlackRock, car sunt acționari importanți la ambele bănci. Italia se află în tabăra lui Larry Fink și în acest caz. ”Europa are nevoie de un sistem al pieței de capital mai puternic”, a spus acesta din urmă, întrebat despre decizia UniCredit de a prelua banca germana, sugerând în acest fel că facilitează acest proiect. La Berlin, cancelarul Olaf Scholz, a avut o reacție dură și a acuzat UniCredit de acțiuni neprietenești față de Germania. Oficialii germani au arătat că banca din Italia dorește o preluare ostilă a Commerzbank, la care statul federal german este acționar important, după ce a împrumutat masiv banca în perioada crizei euro. Acum, UniCredit și-a majorat procentul acțiunilor de la 9%, la 21,5% și așteaptă aprobarea Băncii Centrale Europene pentru această creștere. În cazul unui răspuns pozitiv, UniCredit poate achiziționa 30% din Commerzbank.

Si astfel, ”suveranmista” Giorgia Meloni a ajuns să fie prezentată în presa economică a lumii ca un eroul pozitiv, în vreme ce cancelarul Germaniei pare sa se apropie de imaginea premierului Ungariei, cel care își dorește ca statul să controleze un segment relevant din piața bancară a țării.

Mai mult, guvernul Meloni a fost cel care a retras oficial Italia din proiectul chinez al Noului Drum al Mătăsii, acolo unde fusese adusă, în 2021, de un alt guvern anti-sistem, al Mișcării de Cinci Stele și al Ligii (partidul lui Matteo Salvini, care face parte acum din coaliția condusă de Meloni). Italia era singura țară membra G7 care se alăturase proiectului Chinei.

”Pe scurt, asistăm la canibalizarea economică a Europei de către capitalul american. Dar asta nu ar trebui să ne mire. Istoricul francez Emmanuel Todd a scris în ultimul său volum: «Pe măsură ce puterea sa se reduce la nivel mondial, sistemul american ajunge să-și împovăreze tot mai mult protectoratele, care rămân ultimele baze ale puterii sale.» Industria europeană este esențială pentru interesele americane și, spune Todd, trebuie să ne așteptăm la și mai multă ”exploatare sistemică” a Italiei și Germaniei din partea centrului de putere de la Washington, scrie jurnalistul de stânga Thomas Fazi.

Pe de altă parte, putem considera că Giorgia Meloni este unul dintre cei mai abili politicieni din Europa. Odată cu preluarea guvernului, a înțeles ca esențial pentru menținerea la putere este compromisul cu sistemul de la Bruxelles și Washington, nu antagonizarea. În acest fel, Meloni a reușit să aducă în centrul discuției subiecte precum migrația și să-și satisfacă astfel propriul electorat și să mențină stabilitatea politică internă. Experiența politică o face pe Meloni să fie prudentă în interacțiunile politice cu America – a decis să nu ia partea taberei Trump, și nici a taberei Partidului Democrat, așteptând ca un cameleon rezultatul alegerilor din luna noiembrie. Se războiește cu ONG-urile umanitare care funcționează ca taxiuri peste Mediterana pentru imigranți, construiește tabere în Albania pentru acești imigranți și are contrele cu presedinta CE Ursula von der Leyen pentru a obține un post cât mai bun în noua Comisie (ministrul pentru Afaceri Europene Raffaele Fitto este propus pentru una dintre vicepreședințiile executive ale noii Comisii). Toate aceste fronde par dispense oferite guvernului de la Roma pentru a-și conserva electoratul și stabilitatea, astfel încât să poată acționa pe mai departe ca un cal troian al intereselor financiare internaționale, în special americane. Sunt dovezi că Italia are un politician foarte abil la putere, dar și că politica Europei este foarte slabă.