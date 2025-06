Cum vede AUR negocierile de la Cotroceni

Liderul AUR, George Simion, a transmis un nou mesaj pe Facebook legat de negocierile de la Cotroceni.

Au loc ultimele consultări înainte de a fi anunțat viitorul premier la care însă AUR nu participă, pe motiv că este o întâlnire formală.

„Racul, broasca și cu știuca se închină la satana și spun că Simion e de vină! Nu participăm azi la Cotroceni, dar duminică răspundem Prezent la chemarea românilor”, a transmis Simion în mesajul său.

„Racul, broasca și cu știuca nu se pot înțelege și nu-și pot asuma niște măsuri care ar trebui să fie cât se poate de normale și logice.

Dar dacă la stat lucrează pilele, amantele și sinecurile lor nu o să-i îndepărteze de acolo. O să facă scndal, circ… praf în ochii votanților. (…) , a mai spus Simion.

Simion, o temă predilectă și întoarcea la fabulă

”Nu facem coaliții cu broasca și cu știuca, cei care au distrus România. 33 de ani nu am avut conducători, am avut bieți guvernanți slabi care nu erau propriii lor stăpâni, de asta am ajuns unde am ajuns”, scria George Simion în februarie anul trecut, vorbind despre lista candidaților AUR pentru alegerile europarlamentare,

Cu broasca și cu știuca, nu! Dar cine să fie racul?