STENOGRAME Rezerviști din SRI și SIE voiau să-l scoată din țară pe Călin Georgescu. Reacția liderului politic

Rezerviștii din serviciile secrete și-au dezvăluit planul de a-l scoate pe Călin Georgescu din țară în convorbiri telefonice, potrivit surselor Cotidianul.

De Rami Cristescu
STENOGRAME Rezerviști din SRI și SIE voiau să-l scoată din țară pe Călin Georgescu. Reacția liderului politic

Rezerviștii din serviciile secrete și-au dezvăluit planul de a-l scoate pe Călin Georgescu din țară în convorbiri telefonice, potrivit surselor Cotidianul.

Rezerviști din serviciile secrete apropiați de grupul Georgescu-Potra ar fi vrut să-l scoată pe candidatul la prezidențiale din țară prin metoda „locului de muncă”. Călin Georgescu urma să meargă în Viena. În replică, fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut susține ca nu are nicio implicare.

Surse judiciare au precizat pentru Cotidianul.ro că printre persoanele implicate sunt Nicolae Iana (fost general al SIE), Silviu Pârvu Ularu (fost colonel SRI) și Constantin Hant (om de afaceri cu domiciliul la Viena).

De asemeneam, surse judiciare explică pentru Cotidianul că Georgescu ar fi fost angajat fictiv la o firmă din Viena deținută de un pensionar din servicii. Acesta ar fi putut obține permisiune să părăsească România în acest fel, în ciuda controlului judiciar.

Rezervistul ar fi dezvăluit planul într-o discuție cu o apropiată. Acesta îi spune femeii că angajarea ar fi suficientă pentru a i se permite lui Georgescu să plece din țară: „N-au voie conform legii să-ți interzică dreptul la muncă, știi?”.

Membrii rețelei detaliază și faptul că Georgescu ar fi urmat să devină asociat într-o firmă de consultanță pe probleme financiare.

Fostul general SIE Nicolae Iană este apropiat de gruparea Horațiu Potra – Călin Georgescu și are relații în țările arabe.

Lui Călin Georgescu îi este interzis să părăsească țara. Măsura a fost instalată în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară.

„Nu am avut, nu am, nu cunosc”. Reacția lui Călin Georgescu după noile stenograme

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a reacționat după stenogramele apărute în spațiul public.

Citește și: „Nu am avut, nu am, nu cunosc”. Reacția lui Călin Georgescu după noile stenograme

 

Distribuie articolul pe:

22 comentarii

  1. …de la anularea alegerilor din decembrie anul trecut tot ce se întâmplă în țara asta e o glumă nesărată!….

    Răspunde
Vezi toate comentariile (22)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro