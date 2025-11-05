STENOGRAME Rezerviști din SRI și SIE voiau să-l scoată din țară pe Călin Georgescu. Reacția liderului politic

Surse judiciare au precizat pentru Cotidianul.ro că printre persoanele implicate sunt Nicolae Iana (fost general al SIE), Silviu Pârvu Ularu (fost colonel SRI) și Constantin Hant (om de afaceri cu domiciliul la Viena).

De asemeneam, surse judiciare explică pentru Cotidianul că Georgescu ar fi fost angajat fictiv la o firmă din Viena deținută de un pensionar din servicii. Acesta ar fi putut obține permisiune să părăsească România în acest fel, în ciuda controlului judiciar.

Rezervistul ar fi dezvăluit planul într-o discuție cu o apropiată. Acesta îi spune femeii că angajarea ar fi suficientă pentru a i se permite lui Georgescu să plece din țară: „N-au voie conform legii să-ți interzică dreptul la muncă, știi?”.

Membrii rețelei detaliază și faptul că Georgescu ar fi urmat să devină asociat într-o firmă de consultanță pe probleme financiare.

Fostul general SIE Nicolae Iană este apropiat de gruparea Horațiu Potra – Călin Georgescu și are relații în țările arabe.

Lui Călin Georgescu îi este interzis să părăsească țara. Măsura a fost instalată în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară.

„Nu am avut, nu am, nu cunosc”. Reacția lui Călin Georgescu după noile stenograme

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a reacționat după stenogramele apărute în spațiul public.

