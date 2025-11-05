Nu am avut, nu am, nu cunosc. Reacția lui Călin Georgescu după noile stenograme

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, astăzi, 5 noiembrie 2025, în care numele meu este vehiculat în legătură cu o presupusă „angajare fictivă” în Austria și cu anumite persoane aflate în atenția autorităților, fac următoarele precizări:

Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate.

Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată.