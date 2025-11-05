Nu am avut, nu am, nu cunosc. Reacția lui Călin Georgescu după noile stenograme

Reacție de ultim moment a lui Călin Georgescu în scandalul angajării fictive în Austria. Fostul candidat la prezidențiale neagă absolut toată situația.

De Madalina Bahrim
Rezerviști din serviciile secrete, susținuți de grupul Georgescu-Potra, ar fi plănuit să-l facă pe candidatul la prezidențiale să părăsească România sub pretextul unei oferte de muncă în Viena. Călin Georgescu ar fi urmat să plece din țară prin intermediul acestei manevre. Fostul candidat la prezidențiale vine însă acum cu o poziție fermă și neagă tot.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, astăzi, 5 noiembrie 2025, în care numele meu este vehiculat în legătură cu o presupusă „angajare fictivă” în Austria și cu anumite persoane aflate în atenția autorităților, fac următoarele precizări:
Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate.
Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată.
Nu voi transforma un neadevăr într-o scenă, dar nici nu voi accepta răspândirea de informații care aduc atingere valorilor fundamentale în care cred și pe care le susțin: democrație, libertate și demnitate umană.
Le mulțumesc celor care aleg să verifice faptele înainte de a le transforma în verdict.
Încrederea publică se câștigă prin transparență, echilibru și respect reciproc — nu prin bârfe sau prin asocieri neprobate” – a scris Călin Georgescu, miercuri seara, pe Facebook.

 

  1. Maine poimaine auzim tot din aceleasi surse ca domnul Calin Georgescu a fost ajutat de extraterestrii sa paraseasca planeta .Sunt foarte curios pana unde vor sa ajunga mafia asta politica din Romania cu acest subiect .

